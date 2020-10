Xbox Game Pass : La divine sélection du mois de novembre se dévoile

Parce qu'il faut désormais trouver de quoi occuper ses longues soirées d'automne loin des salles de spectacle et autres débits de boisson, on peut toujours compter sur le Xbox Game Pass de Microsoft pour rattraper son retard, ou redécouvrir certains jeux récents pourtant déjà cultes.

À voir aussi : TEST de Ghostrunner : Plus rapide qu'un fantôme

Alors que vous pourrez déjà profiter d'un coup d'un seul de trois classiques intemporels de l'aventure selon LucasArts dès ce jeudi 29 octobre, Microsoft continue de faire monter les enchères avec la première fournée du mois de novembre et ses envies d'ascension symbolique. Chaussez vos crampons et n'oubliez pas votre baudrier, voici premiers de cordée :

5 novembre

17 novembre

Soucieux de rappeler que le Xbox Game Pass Ultimate profite désormais du jeu en cloud sur smartphones et tablettes, Microsoft tient également à rappeler la récente arrivée de 10 jeux dont les contrôles ont été pensés pour les supports tactiles, et vous pourrez donc poser vos doigts boudinés sur Dead Cells, Guacamelee! 2, Hellblade : Senua's Sacrifice, Hotshot Racing, Killer Instinct, New Super Lucky's Tale, Slay The Spire, Streets of Rage 4, Tell Me Why et enfin UnderMine. Rien que ça.

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud exige 12,99 euros par mois (le premier à 1 euro).