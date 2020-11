PS5 : Son designer réagit aux moqueries et affirme qu'elle aurait pu être encore plus grosse

Depuis son annonce, la PS5 fait beaucoup parler. Et ce, pour de nombreuses raisons. Et parmi ces dernières se trouvent l'apparence et la taille de la console. Mais de toute évidence, cela n'a pas l'air de trop déranger la personne responsable du design de la PS5.

En prévision de la sortie de la PS5 en Amérique du Nord, Sony a donné l'opportunité au site du journal The Washington Post de s'entretenir avec Yujin Morisawa, senior art director chez Sony et accessoirement designer de la PS5. Au cours de cette interview, le responsable du look de la PS5 a été interrogé sur les comparaisons du design de la console avec des objets du quotidien comme un routeur ou une cafetière faites par le public ou des personnalités de l'industrie. De toute évidence, cela n'a pas l'air de gêner Yujin Morisawa :

Je pense que c'est une bonne chose. Lorsque vous concevez quelque chose, vous désirez qu'il paraisse rassurant. (Pour y parvenir) un objet doit parfois ressembler à une plante, un animal ou un objet quelconque. Je pense que c'est plus rassurant que quelque chose de bizarre qu'ils n'ont jamais vu avant. Je pense qu'il y a un certain équilibre (sur la PS5). Cela étant dit, je trouve ces comparaisons amusantes. Je ne suis pas vexé ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis très content que les gens s'amusent (avec le design de la PS5). Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Pour moi, c'est de l'énergie positive.

La taille, ça compte

Les auteurs de montages et autres détournements peuvent donc continuer à laisser libre court à leur imagination sans craindre de blesser Yujin Morisawa. Et pour ce qui est de la taille de la console, le designer de la PS5 révèle que sans l'intervention des ingénieurs de Sony, la machine aurait été encore plus grosse :

Je ne savais pas à quoi m'attendre initialement. Je savais que la console allait être plus grosse (que la PS4) car j'avais connaissance de sa puissance et donc de la quantité nécessaire d'air à faire circuler ainsi que l'espace requis pour le dissipateur thermique. Au début, lorsque j'ai commencé à dessiner, la console était encore plus grosse car je ne savais pas ce que les ingénieurs allaient faire. Ce qui est plutôt marrant, ce que ce sont les ingénieurs qui m'ont dit qu'elle était trop grosse. Il a donc fallu que je la réduise un peu par rapport à mon premier dessin. Nous souhaitions que la console soit bien plus petite mais elle a la taille parfaite. Si je l'avais rendue plus fine, la circulation de l'air serait très réduite. Et cela dérangerait le joueur pendant qu'il joue. En ce qui concerne sa forme, j'ai dessiné une ligne parfaite autour de la console et ai essayé d'atteindre la taille parfaite. Yujin Morisawa rappelle donc que ses décisions ont été motivées par le double objectif de limiter la surchauffe et le bruit généré par la console. Il sera intéressant de voir si les avancées technologiques des prochaines années permettront à Sony de proposer des PS5 plus petites. Cela étant dit, ces déclarations de Yujin Morisawa donnent de quoi ce demander la taille qu'aurait eu la PS5 si son dessin original avait été retenu.

Pour rappel, la PS5 sortira en France le 19 novembre prochain.

