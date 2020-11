PS5 : 8K, batterie de la DualSense, autres couleurs de manettes, etc. Sony répond

À un peu plus d'une semaine de la sortie de la PlayStation 5 (en Europe), certains joueurs se posent encore des questions à propos de la nouvelle console de Sony et ses fonctionnalités. Le géant de l'électronique en a conscience et tente de répondre au plus grand nombre d'entre elles. L'occasion pour ceux qui ont tout suivi depuis le début d'obtenir quelques détails inédits.

À lire aussi : PS5 : Les SSD additionnels incompatibles au lancement

Sony vient de publier sur le PlayStation Blog officiel une longue Foire Aux Questions entièrement consacrée à la PS5, ses jeux et accessoires. Si la plupart des informations contenues est connue des joueurs qui ont suivi les annonces et tests de la console et ses premiers jeux, cette FAQ contient également sont lot d'informations moins connues :

United Color of PlayStation

Aucune couleur de PS5 supplémentaire ne sera disponible au lancement et ce, quelque soit le modèle. Pour ce qui est de la manette DualSense, Sony confirme que d'autres couleurs seront proposées par la suite mais n'a pas d'annonce à faire à ce sujet pour le moment.

Pour ce qui est de la batterie de la manette DualSense, Sony affirme que "dans la plupart des situations, la durée de vie de la batterie devrait être similaire à celle de la DualShock 4." Lorsque la DualSense est connectée à la PS5 ou à la station de chargement, une recharge complète prend environ trois heures.

Solutions de stockage attendues

Les jeux PS5 ne peuvent être stockés sur des supports USB externes. Sony "explore" actuellement la possibilité de permettre aux joueurs de stocker leurs jeux PS5 sur des supports externes. Mais même si une telle fonctionnalité est activée, les joueurs devront récemment les transférer sur le SSD interne de la PS5 pour y jouer.

Sony demande aux joueurs ne pas acheter de SSD M.2 destiné à augmenter la capacité de stockage de leur console pour le moment. Ils recommanderont des SSD M.2 compatibles plus tard (et cette compatibilité sera activée via une mise à jour du firmware à venir).

Besoin d'air

Pour garantir une bonne aération de la PS5 lorsqu'elle est utilisée, Sony recommande de placer la console à au moins 10 cm d'une cloison. Il déconseille en revanche de placer la console sur de la moquette ou un tapis avec de longues fibres, dans un espace étroit et de la couvrir avec du tissu. Le constructeur explique qu'il faut empêcher à la poussière de s'accumuler sur les aérations de la console. Un aspirateur peut être utilisé pour enlever cette poussière.

Jeux, démos et films

Des mises à jour du firmware à venir permettront à la PS5 d'afficher du contenu en 8K (lorsque des vidéos ou des logiciels exploitant cette résolution seront disponibles). Au lancement, la PS5 est compatible 720p, 1080i, 1080p et 2160p.

La "majorité" des démos PS4 (et bêtas) ne seront pas jouables sur PS5. On savait déjà que la compatibilité avec P.T. a été désactivée par Sony à la demande de Konami.

Les Blu-Ray utilisés par la PS5 disposent d'une capacité de stockage supérieure à ceux de la PS4 (100 Go contre 50 Go). Et pour ce qui est du contenu multimédia, la PS5 n'est pas compatible avec la 3D stéréoscopique (et donc avec les films en 3D).

Voilà qui devrait donc contribuer à éclairer la lanterne des futurs acquéreurs de PS5. Pour rappel, la PS5 standard et la PS5 Digital Edition sortiront en France le 19 novembre prochain.

Ces informations vous surprennent-elles ? Pensez-vous que la PS5 aura bel et bien le droit à du contenu en 8K ? Quelles couleurs de manettes pourraient vous faire craquer ? Êtes-vous surpris que la console ne soit pas compatible avec des SSD additionnels à son lancement ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.