Rainbow Six Siege : L'opération Neon Dawn se dévoile en vidéo

L'année 2020 accueille sa toute dernière saison sur Rainbow Six Siege, avec une tonne de changements pour garder le jeu dynamique. Elle se nomme Neon Dawn et introduit de nouveaux éléments de prise d'information et de contrôle de zone. Attention aux pièges !

À voir aussi : Ubisoft repousse les sorties de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine

Adieu à la suprématie de Jäger et Echo : les deux opérateurs ont été la cible des nerfs dans la nouvelle meta de la saison Neon Dawn sur Rainbow Six Siege. D'un autre côté, Hibana et ses outils de breach ont été les heureux élus du buff de la mise à jour.

Mais ces rééquilibrages ne sont pas les changements majeurs de la meta : l'élément perturbateur principal est Aruni, nouvel opérateur du FPS d'Ubi. Le gadget de l'opérateur de défense permettra de prendre toujours plus d'informations sur les déplacements ennemis et les sanctionner s'ils tombent dans son piège. Il s'agit de rayons lasers qui peuvent être placés sur une ouverture.

Ce genre de gadgets étant très populaire sur R6, il est possible qu'Aruni soit beaucoup jouée cette saison. En plus de cet avantage, elle dispose d'un passif tout aussi intéressant : il permet de faire des trous dans les murs au corps à corps. De quoi ouvrir de nouvelles possibilités !

Une map retravaillée

Enfin, fidèle à son orientation choisie cette année, il n'y aura pas de nouvelle carte dans la saison Neon Dawn, mais une refonte. Cette fois, c'est Skyscrapper qui fera l'objet de modifications pour la rendre plus intéressante d'un point de vue stratégique, et surtout en offrant plus de possibilités d'attaque et de défense.

La date de sortie officielle de Neon Dawn n'a pas été dévoilée, mais elle est entrée en phase de test aujourd'hui. Selon sa viabilité et ses bugs éventuels, elle devrait arriver sur les serveurs live au cours du mois de novembre.

Rainbow Six Siege est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.