Xbox Series X|S : Le lancement sera célébré en streaming

Le temps et la conjoncture actuelle nous feraient presque oublier que la nouvelle génération de consoles débarque dans les jours qui viennent. Parce qu'il ne faut pas s'abandonner à la sinistrose et que cela reste un moment à déguster, Xbox célébrera l'arrivée de ses nouvelles Xbox avec le monde entier.

À voir aussi : Xbox Games With Gold : Les jeux Xbox "gratuits" de novembre 2020 s'annoncent

Les Xbox Series X et Series S arrivent le 10 novembre partout dans le monde, si tout se passe bien. Ce type de lancement reste un événement. Et en tant que tel, il doit être fêté. Phil Spencer et ses équipes avaient l'air d'y tenir. Le big boss de Xbox a expliqué vouloir se connecter avec tous les joueurs de la planète.

Le jeu vidéo nous rapproche, même dans les moments difficiles. Dans une année remplie de défis et de bouleversements, les jeux vidéo nous ont raconté de nouvelles histoires, ont enrichi nos vies et nous ont rassemblé lorsque la distanciation sociale s'imposait. Ce que vous avez pu accomplir dans vos titres préférés nous a démontré la puissance du jeu vidéo. Ensemble, nous pouvons repousser les limites de l'imagination.



Pour fêter le lancement de la nouvelle génération Xbox, nous vous invitons à célébrer cette puissance avec nous. Le 10 novembre, nous vous invitons toutes et tous, joueuses et joueurs, quels que soient votre identité ou vos racines, votre génération de console ou votre type d'appareils, vos aptitudes ou vos goûts, à célébrer, à vous rapprocher et à jouer ensemble. Nous vous invitons à allumer l'appareil de votre choix et à jouer avec vos créateurs préférés ou nos partenaires, depuis votre maison, où que vous soyez. Nous vous invitons à jeter un oeil aux coulisses de la nouvelle génération de jeux vidéo, à écouter ce qu'ont à dire celles et ceux qui les conçoivent et à jouer avec eux. Nous vous invitons à vous connecter sur notre stream célébrant le jeu vidéo, le 10 novembre à 20h, heure française, sur YouTube, Twitch et Facebook Gaming.

Le programme des festivités ne sera porté sur des WORLD PREMIERE ou autres annonces flamboyantes. Il sera question de jeu et de fiesta del slipo avec des créateurs de contenu et la communauté, mais aussi des passages dans les coulisses, des interviews... Bref, il devrait y avoir moyen de s'amuser, ce 10 novembre à partir de 20h. De toute façon, vous avez prévu de sortir ? Bon. Bah voilà.