PS5 State of Play : Demon's Souls nous en met plein la tronche en 12 minutes de gameplay

Si nous avons pu vous proposer deux tests de jeux de lancement de la PS5, il reste encore quelques titres à découvrir. Parmi eux, le remake du patriarche des Souls, qui a signé son attestation pour une petite virée surprise sur l'Internet.

Sans prévenir, Sony a publié un épisode spécial de State of Play ce samedi 7 novembre, montrant encore davantage Demon's Souls en action. Le remake PS5 de l'action-RPG de From Software paru sur PS3 en 2009 s'illustre pendant plus de 12 minutes, qui vous montrent le créateur de personnage et le Nexus en mouvement.

Ensuite, direction le premier monde du jeu, l'Archipierre du Petit Roi, en un temps de chargement qui fait déjà rêver dans les chaumières, nous en sommes certains. Les inconditionnels, ou ceux qui comme votre serviteur ont recommencé cette zone à plusieurs reprises, reconnaîtront parfaitement l'architecture des lieux ainsi que les emplacement des différents ennemis, bien vicelards.

Mais c'est autrement plus beau, et Gavin Moore, le directeur artistique de cette restauration, ne manque pas de rappeler que l'expérience a été parfaitement taillée pour la PS5 qui sortira donc en même temps que Demon's Souls chez nous, soit le 19 novembre prochain. Ah et il y a évidemment d'autres séquences, notamment dans le Sanctuaire des Tempêtes. Mais on préfère vous laisser les découvrir.