The Medium repoussé à l'année prochaine

Après Cyberpunk 2077, voilà qu'un autre jeu venu de Pologne, dont on admire les femmes, n'arrive pas à tenir ses délais. On frémira entre deux mondes début 2021.

À voir aussi : The Medium : Troy Baker annoncé au casting, un premier morceau de Yamaoka offert

Prévu initialement pour le mois de décembre 2020, le nouveau jeu de Bloober Team, qui nous offrira son Observer System Redux d'ici quelques jours doit abdiquer pour 2020. Désormais, The Medium est attendu pour le 28 janvier 2021 sur PC et Xbox Series X|S.

Et là, vous vous demandez d'où on tient l'info. Du développeur, qui s'est exprimé sur Twitter.

Après mûre réflexion, nous avons pris aujourd'hui la difficile décision de repousser la sortie de The Medium au 28 janvier 2021. Cela n'a pas été un choix facile à faire, mais il le fallait à cause de la crise du COVID-19 en Pologne et du calendrier d'autres jeux sur le marche. Bloober s'engage à vous offrir son expérience la plus importante, la plus ambitieuse et la plus effrayante.



Le temps de développement supplémentaire nous permettra de le peaufiner un peu plus et de nous assurer que nous proposerons notre vision innovante du jeu d'horreur interactif, capable de repousser les limites du genre. Soyez assurés que le report ne nous empêchera pas de partager d'autres informations avec vous, et vous pouvez espérer que nous évoquions d'autres facettes du grand mystère de The Medium très bientôt.

On pourra dire qu'avec l'embouteillage que l'on connait depuis plusieurs mois, et le fait qu'un certain RPG de chez CD Projekt RED arrive le 10 décembre, la décision est sûrement la plus sage. Et nous avons hâte de l'essayer, ce titre auquel participe, tout de même, Akira Yamaoka, compositeur historique de Silent Hill.