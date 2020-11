PS5 : Silent Hills PT fonctionne-t-il ? Réponse en vidéo, Sony commente

Peu de jeux annulés continuent de faire fréquemment les grands titres des médias des années après leur mort comme le fait P.T./Silent Hills. De nombreux joueurs se demandaient si le teaser jouable imaginé par Hideo Kojima serait utilisable sur PS5. La réponse à cette question est désormais connue. Et elle va certainement générer une énième polémique autour du jeu.

P.T. ne peut pas être transféré d'une PS4 vers une PS5 et ne peut donc pas être utilisé sur la nouvelle console de Sony. Mais le plus étonnant dans cette situation, c'est qu'elle a récemment changé. En effet, la démo de Konami était initialement transférable et jouable sur PS5.

Il y a plusieurs jours, des médias et influenceurs du monde entier ont reçu une PS5 de la part de Sony. Et nombre d'entre eux, comme la chaîne YouTube Next Gen Base ou le site Polygon, se sont empressés d'essayer d'utiliser P.T. sur PS5. Avec succès. Pendant plusieurs jours, il était bel et bien possible de transférer P.T. d'une PS4 vers un SSD externe et d'ensuite y jouer sur PS5 sans aucun problème apparent de rétrocompatibilité.

Trois p'tits tours et puis s'en vont

Une mise à jour récente de la console est cependant venue tout bouleverser. Les joueurs qui ont toujours P.T. installé sur leur PS5 sont désormais mis face à un message leur indiquant que le jeu n'est pas compatible avec la PS5 lorsqu'ils essaient de le lancer. Et ceux qui essaient seulement maintenant de le transférer depuis une PS4 ne peuvent plus le faire.

Contacté à ce sujet par Polygon, Sony a expliqué que l'annulation de la rétrocompatibilité de P.T. est liée à "une décision de l'éditeur." Autrement dit, Konami a choisi pour des raisons autres que techniques de rendre son jeu incompatible avec la PS5. À l'heure où sont écrites ces lignes, l'éditeur japonais n'a pas communiqué les raisons de son choix.

Cette situation vous surprend-elle ? Vous déçoit-elle ? Pourquoi Konami a-t-il selon vous décidé de ne pas permettre aux utilisateurs de PS5 de jouer à leur démo de P.T. déjà possédée sur PS4 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.