Shenmue 3 arrive sur Steam, la date de sortie confirmée

Initialement annoncé en 2015 sur PS4 et Steam, Shenmue III a connu un rebondissement tardif (évidemment accompagné d'une polémique) l'année dernière lorsque sa sortie sur PC a été transférée de la plate-forme de Valve vers l'Epic Games Store. Un an plus tard, les utilisateurs de Steam les plus intransigeants et patients vont enfin pouvoir découvrir la suite des aventures de Ryo Hazuki.

Ys Net et Deep Silver viennent d'annoncer que, comme prévu, Shenmue III sortira sur Steam le 19 novembre prochain, autrement dit un an après sa sortie sur PS4 et l'Epic Games Store. À l'heure où sont écrites ces lignes, le prix de vente de cette version Steam n'a pas encore été annoncé.

Les personnes qui ont participé au financement de Shenmue III et qui ont opté pour une version Steam du jeu pourront donc récupérer prochainement des codes leur permettant de télécharger le jeu et les bonus in-game qui vont avec. Ys Net explique que Fangamer tiendra les personnes concernées au courant de la disponibilité de ces codes "quelques jours avant la sortie."

De quoi aider à booster les ventes du jeu ?

Le studio de Yu Suzuki espère que cette sortie sur Steam permettra à "encore plus de gens" de découvrir le monde de Shenmue III. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, notre test de Shenmue III est disponible à cette adresse.

Et pour ce qui est de Shenmue IV, le projet est toujours au point mort pour le moment. Le seul projet lié à Shenmue officiellement annoncé ces derniers mois est celui d'une série animée revenant sur les aventures de Ryo Hazuki.

Fans de Shenmue, pensez-vous que cette sortie sur Steam va changer quelque chose vis-à-vis de l'avenir de la série ? Joueurs PC, attendiez-vous la sortie de Shenmue III sur Steam pour passer à l'acte ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.