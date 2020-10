Shenmue : Une tonne d'informations sur la série animée

Au début du mois de septembre dernier, Ys Net, SEGA, Telecom Animation et Crunchyroll ont annoncé à la surprise générale la diffusion prochaine d'une série animée Shenmue. Si cette dernière est encore mystérieuse à de nombreux points, une récente interview permet d'y voir un peu plus clair.

Le site du magazine japonais Famitsu a récemment publié une longue interview de Yu Suzuki, le créateur de Shenmue et Yuu Kiyozono, le PDG de Telecom Animation. Cette dernière, consacrée à Shenmue : The Animation, permet d'en apprendre davantage au sujet de cette série animée inattendue. L'interview, traduite et relayée par le site Siliconera, révèle des informations sur la série en elle-même, mais aussi sur sa genèse ou encore sa distribution :

La série animée parlera des aventures de Ryo à Yokosuka et de son arrivée à Hong Kong.

Le réalisateur, l'auteur et les animateurs désiraient véritablement inclure des personnages présents dans la partie du jeu se déroulant à Hong Kong.

Cela fait deux-trois ans que la série d'animée est en chantier.

La sortie de Shenmue III n'a pas motivé la création de cette série.

Yuu Kiyozono estime que son studio peut donner vie aux points forts de Shenmue. Il a été attiré par cette licence car elle représente bien le Japon. Il apprécie par ailleurs que l'aventure débute à Yokosuka.

Yu Suzuki indique qu'avant le début du développement de Shenmue III, les demandes répétées des joueurs l'ont fait réfléchir à sortir Shenmue III sous la forme d'un anime ou d'un manga.

Le créateur de Shenmue a conscience que son jeu est particulier et qu'il est difficile pour lui d'intéresser un public large. Il pense que l'anime va rendre plus simple l'accès au monde de Shenmue et qu'il espère que ce dernier va donner envie à ses spectateurs de s'essayer aux jeux.

L'équipe de l'anime s'est rendue à Yokosuka pour constater l'étroitesse de ses rues et son atmosphère. Ils ont pris des photos des enseignes et des bâtiments afin de mieux représenter Yokosuka. Kiyozono estime que Dobuita Street est similaire à ce qu'elle était dans les années 80. Ils veulent vraiment retranscrire le Yokosuka de l'Ère Shôwa (qui a pris fin en 1989) au cours de laquelle le Japon n'était pas aussi propre qu'il l'est désormais. Ils espèrent que les non-Japonais qui regarderont la série ressentiront la nostalgie que les Japonais ont pour cette époque et son esthétique.

Une production ambitieuse

Selon le PDG de Telecom Animation, le budget dont dispose la série est plus important que celui d'une série normale. Ils accordent une attention particulière aux passants, aux NPC (vus dans les jeux), aux rues, etc.

Les acteurs principaux du jeu seront de retour dans cet anime mais de nouveaux acteurs seront également de la partie pour attirer l'attention et intéresser à Shenmue un public plus jeune.

Pour ce qui est du niveau d'avancement du projet, Yu Suzuki a pu passer en revue les deux premiers épisodes. Les doublages n'ont cependant pas encore été intégrés à ces derniers.

Yu Suzuki est satisfait du travail effectué et de la manière qu'a la série d'utiliser les images de synthèse. Selon lui, la série fait honneur aux jeux grâce à des éléments qui ne pouvaient être proposés que dans un anime.

Bien que listé en tant que producteur exécutif de la série, Yu Suzuki concède qu'il sert surtout de superviseur. Il indique par exemple que Ryo ne prendrait pas de couteau pour se battre ou que tel ou tel personnage ne dirait pas certaines choses. Il souhaite également que la sensation d'urgence se ressente en permanence dans la série.

À noter que Famitsu a terminé l'interview en demandant à Yu Suzuki des nouvelles de Shenmue IV. Le game designer a rappelé qu'il sera prêt à se lancer dans le projet dès que l'opportunité lui sera donnée. Autrement dit, les choses n'ont pas bougé depuis la sortie de Shenmue III. Yu Suzuki précise par ailleurs que si l'équipe de l'anime a besoin de connaître certains points de l'intrigue qui vont au delà de Shenmue III, il leur communique des points précis uniquement par oral. Ils n'ont pas accès à son script intégral de l'histoire.

Comme indiqué précédemment, Shenmue : The Animation est une série pour l'instant composée de 13 épisodes. Il sera intéressant de voir si les remarques concernant la distribution concernent également les voix anglaises et de voir ce que l'équipe de l'anime entend par "acteurs principaux." Aux dernières nouvelles, Shenmue : The Animation n'a pas de date de diffusion annoncée.