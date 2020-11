PS5 : Demon's Souls dévoile sa création de personnage et son mode photo

Parmi les licences majeures qui auront littéralement marqué au fer rouge la génération de consoles qui s'apprête à tirer sa révérence, impossible de ne pas mentionner la série des Souls, qui règne depuis le premier épisode sans partage sur l'action-RPG à l'occidentale. Et comme la mode n'est qu'un éternel recommencement, c'est avec un Demon's Souls passablement retravaillé que la PS5 compte nous faire trembler.

S'il est une particularité qui caractérise notre espèce, c'est sans doute l'empathie. Autant vous dire qu'avec le nombre de morts atroces et de fins tragiques qui attendent votre pauvre avatar, il va falloir le soigner, pour ne pas dire le bichonner.

Mauvais caractère mais... joli nez

Voilà sans doute pourquoi Sony met aujourd'hui l'accent sur l'outil de création de personnage, déjà présent dans la version originale sortie en 2009 sur PS3. Nouvelle génération oblige, votre héros sans peur et sans reproche pourra cette fois faire l'objet de bien plus de soin et de détails, comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images. L'éditeur annonce ainsi le chiffre forcément impressionnant de 16 millions de combinaisons différentes. Celui-ci devrait évidemment gonfler la durée de vie que l'on imagine déjà conséquente du jeu de lancement, puisque les plus indécis d'entre vous passeront ainsi de nombreuses heures à sculpter leur futur souffre-douleur.

Et parce que la mort peut elle aussi être sublimée par le truchement d'une image, l'arrivée d'un tout nouveau mode Photo devrait vous permettre de saisir sur le vif le désespoir dans le regard d'un condamné, ou la bravoure dans celui du fier guerrier. Histoire de donner à chaque joueur une chance d'être couronné roi des réseaux sociaux, les esthètes du visuel pourront choisir de faire figurer ou non armes, casques et autres personnages, pour composer une image réglée au poil de Phalanx. Filtres, zooms et autres selfies égocentriques seront également de la partie, et les plus nostalgiques des joueurs hardcore dont vous faites sans doute partie seront ravis d'apprendre qu'ils pourront même conférer à leurs clichés un aspect PS3 du plus bel effet.

Si vous êtes du genre à manger vos morts dès le petit déjeuner, rappelons que Demon's Souls viendra mettre à l'épreuve les joueurs les plus skillés dès le 19 novembre sur PlayStation 5.