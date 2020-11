PS5 : Demon's Souls se lance en vidéo

Dans plusieurs régions du monde, la PS5 se lance ce jeudi 12 novembre 2020. Pas en Europe, qui doit encore attendre sept jours, soit une éternité, lorsque l'on découvre la dernière vidéo de Demon's Souls.

Non que nous ayons envie de vendre la peau de l'ours ou présumer qu'il s'agit d'un des immanquables de cette fin d'année - seul un TEST nous le dira - mais le remake du premier Souls par Bluepoint a déjà quelque chose d'hypnotique. Il est beau à crever. Parfait, parce que ça s'accorde avec sa promesse de vous emmener vers le trépas de nombreuses fois.

Dans la Souls

Pour les joueurs où la PS5 se trouve "disponible", Demon's Souls l'est aussi. Il est donc normal que son lancement soit, comme le Soleil, loué à travers l'Internet avec une vidéo qui donne toujours envie de souffrir.

On rappelle qu'il s'agit ici d'une restauration grand luxe du jeu de From Software paru en 2009 sur PS3. La plastique a laaaaaaargement évolué, que ce soit le rendu et les animations, pour profiter d'une résolution 4K dynamique à 60fps en mode High Frame Rate ou 4K native à 30fps en mode - sans trahir les fondamentaux. On nous promet aussi une ambiance sonore retravaillée pour le meilleur et des retours haptiques permettant de "ressentir l'énergie des miracles et sorts maléfiques que vous jetez". Tout un programme.

Demon's Souls est supposée arriver sur PS5 en Europe le 19 novembre.