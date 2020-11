Confinement et Xbox Series X/S : Microsoft et revendeurs précisent l'arrivée du Xbox All Access

Comme déjà rapporté précédemment, le reconfinement provoqué par la deuxième vague de COVID-19 a mis des bâtons dans les roues des constructeurs de consoles qui comptent commercialiser leurs machines dans quelques jours. Pour Microsoft, le casse-tête est double vu qu'en plus de sortir les Xbox Series X et S, il compte lancer simultanément son système Xbox All Access.

À lire aussi : Xbox Series : Microsoft fait un dernier point sur la rétrocompatibilité day one

Le Xbox All Access, système permettant d'acheter une console next-gen Xbox (accompagnée d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate) à crédit, devait être lancé en France par Microsoft en partenariat avec la Fnac et Micromania lors de la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S le 10 novembre prochain. Mais ça, c'était avant que le confinement vienne tout bouleverser.

Sur son compte Twitter personnel, Ina Gelbert, la responsable de Xbox en France, est venue donner des nouvelles du lancement du Xbox All Access dans l'hexagone. Si certains français pourront bien se procurer une Xbox Series X ou S via le Xbox All Access le 10 novembre prochain, toutes les personnes intéressées par ce service ne pourront être servies :

Si nous avons confirmé la disponibilité de nos consoles le 10/11, le confinement a bien sûr des conséquences sur leur lancement. C'est le cas principalement pour le Xbox All Access. Notre partenaire Fnac a en effet annoncé le décalage de l'offre pour quelques temps.



De son côté, notre partenaire Micromania a confirmé la disponibilité de l'offre Xbox All Access dès ce weekend pour les précommandes garanties "day one." Les autres précommandes seront contactées un peu plus tard.



Nous travaillons avec nos partenaires pour assurer la disponibilité d'un maximum de consoles le jour J, que ce soit en All Access ou en achat direct, dans le respect des consignes gouvernementales. Mais la santé de tous reste notre priorité absolue. Prenez soin de vous.

La Fnac se dit donc dans "l'incapacité" de proposer le Xbox All Access le 10 novembre prochain mais promet de tenir les consommateurs informés . De son côté, Micromania évoque plusieurs cas de figure.

Il n'y en aura pas pour tout le monde

Les personnes qui n'ont ni réservé ni précommandé (et donc pas versé d'acompte) mais qui souhaitent souscrire au Xbox All Access le 10 novembre prochain ne pourront pas le faire, les stocks étant "bloqués" pour les clients qui ont réservé leur machine. Les personnes qui ont précommandé la console sur le site Internet de Micromania ne sont quant à elles "pas éligibles à l'offre Xbox All Access." Seules les personnes qui ont réservé leur console et versé l'acompte de 50 euros pourront souscrire au Xbox All Access. Pour cette troisième catégorie, les choses se passeront ainsi :

Avec notre partenaire Microsoft, nous faisons tous nos meilleurs efforts pour pouvoir vous proposer le service Xbox All Access en amont du lancement. Ce sont des enjeux techniques importants dans le contexte particulier que nous traversons.



Si tout se passe comme prévu et que vous êtes intéressé par le service Xbox All Access, nous vous ferons parvenir le samedi 07/11 un lien qui vous permettra, à partir de votre réservation, de faire votre demande de souscription en ligne à ce financement.



Une fois le dossier rempli, une réponse rapide vous sera donnée sur son acceptation :



-Si votre dossier est accepté, une confirmation vous sera adressée. Elle vous permettra de venir retirer votre console.



-Si votre dossier est refusé, votre réservation reste active. Vous pourrez alors venir régler et retirer votre console en magasin comme prévu initialement.



Vous serez contacté dans les prochains jours par le magasin afin de convenir d'un rendez-vous qui nous permettra d'assurer le retrait de votre console dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

À noter que l'acompte versé ne sera pas remboursé. Micromania donne un an à ses clients pour l'utiliser dans un de ses magasins. Vu que tout le monde ne sera clairement pas servi le 10 novembre prochain, les personnes intéressées vont devoir attendre un retour à la normale (ou à un semblant de) de la situation.