Star Renegades annonce son arrivée sur consoles dans une bande-annonce cinq étoiles

Malgré une avalanche de roguelite qui pourrait parfois nous faire frôler l'overdose, le genre ne manque clairement pas de ressources, et cette année 2020 nous l'a très récemment prouvé, avec quelques titres marquants comme Hades ou ScourgeBringer. Et ce n'est a priori pas terminé.

Depuis notre premier rencart à base de Kölsch et de bretzels, le roguelite stratégique et spatial de Massive Damage nous a pris par les sentiments, et n'a pour ainsi dire jamais quitté l'esprit de votre serviteur, vilain consoleux de son état.

C'est donc bien peu de choses que d'affirmer que l'arrivée de Star Renegades sur consoles était attendu au sein de la rédaction de Gameblog, bien que l'aventure aux combats intenses et à la chromie directement empruntée à un certain Hyper Light Drifter soit disponible depuis le 8 septembre sur PC.

Mais parce que la vie est parfois bien faite, l'éditeur Raw Fury a profité de ce petit laps de temps pour rappeler l'arrivée imminente de son nouveau jeu sur consoles, avec une bande-annonce en forme de succès critique, comme le veut la coutume.

Sortez donc vos agendas numériques : Star Renagades vous emmènera faire un tour dans l'espace dès le 19 novembre sur Switch et Xbox One (notamment via le Game Pass), et le 25 novembre sur PS4. De quoi nous faire oublier un triste et terrestre réalité, et nous propulser un peu plus près des étoiles...