Observer System Redux : Rutger Hauer à nouveau à l'honneur en vidéo

Mi-octobre, Bloober Team diffusait la première partie d'une interview avec la star - disparue en 2019 - de son fantastique Observer. La version améliorée sur le point d'arriver, voici la deuxième.

Si Rutger Hauer n'est plus parmi nous, ses performances restent dans les mémoires. Et les bons souvenirs que l'acteur néérlandais a laissé aux développeurs d'Observer System Redux aussi. Comme ils nous l'avaient promis, les polonais ont partagé en ce mardi 3 novembre 2020 une autre vidéo dans laquelle intervient, enregistrée en 2017.

La première question concerne la façon dont il est entré en contact avec le projet en lui-même. Et c'est avec une grande honnêteté, dont beaucoup de comédiens et comédiennes qu'on débauche pour leur nom et qui n'ont ni l'intérêt ni les connaissances pour le média pourraient s'inspirer, qu'il répond :

Je n'ai jamais joué à aucun jeu vidéo. J'ai regardé des vidéos de jeux parce que je tombais dessus et je me disais que c'était fantastique. L'opportunité s'est présentée. Je voulais voir. La première fois, nous nous sommes rencontrés à Amsterdam. Nous nous sommes déjà beaucoup amusés, alors j'ai compris que je devais le faire.

La suite de l'entrevue se porte surtout sur le Cyberpunk, un genre qu'il connaît pour avoir participé à l'un des films les plus iconiques du genre, et les capacités dont son personnage dans le jeu, Daniel Lazarski, use. C'est une fois encore très intéressant, plaisant. Mais aussi un peu triste.

Observer System Redux est attendu pour le 10 novembre sur PC et Xbox Series X, le 12 novembre sur PS5.