Assassin's Creed Valhalla déroule son divin panthéon en vidéo

Les habitués de la nouvelle formule d'Assassin's Creed ne le savent que trop bien : depuis une paire d'épisodes, la série s'est peu à eu éloignée de la fidélité historique qui la caractérisait pour laisser enter un paquet de divinités polythéistes, et jouer la carte du fantastique.

Autant vous dire qu'avec le contexte nordique d'Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft n'allait pas se gêner pour s'offrir les services de Thor, Odin, et toutes ces grandes figures du panthéon nordique plus tard récupérées par un certain éditeur de comics.

Mon panthéon est décousu

Ainsi, après avoir croisé la route de Sobek, Anubis, Medusa ou Poséidon, Eivor pourra ainsi partir à la rencontre plus ou moins mystique d'Odin, Freyja ou Loki, ceux que certains considèrent comme du folklore sans s'interroger sur le statut des actuels démiurges. Mais dans la Scandinavie du IXème siècle, ces grands noms du panthéon local seront l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les us et coutumes des Vikings, et de se familiariser avec les fameux neuf domaines que connaissent déjà très bien les guerriers revenus d'un certain God of War.

Et pour peu que vous ayez déjà lu nos nouvelles impressions après six heures de jeu, vous savez également à quel point l'opposition entre les polythéistes du Nord et les nouveaux insulaires au christianisme risque de poser des problèmes à notre héroïne fraîchement débarquée...

Ubisoft parviendra-t-il à prendre des risques narratifs et à nous surprendre avec Assassin's Creed Valhalla ? Réponse le 10 novembre sur Google Stadia, PC, PS4, Xbox One et Xbox Series, et le 19 novembre sur PS5, pour ceux qui réussiront à se la procurer.