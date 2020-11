Jurassic World Evolution Complete Edition arrive sur Nintendo Switch

Y a t-il des dinosaures dans votre parc à dinosaures ? En tout cas il devrait y en avoir sans conteste sur Nintendo Switch puisque Jurassic World Evolution : Complete Edition est disponible dès maintenant sur la console de Nintendo.

Si vous avez une Switch vous allez pouvoir vous aussi découvrir le plaisir de construire un parc Jurassic World ou Jurassic Park. En effet la Complete Edition regroupe l'ensemble des DLC qui existent à savoir : la possibilité de créer des hybrides via Jurassic World Evolution : Secrets of Dr. Wu. Les nouveaux dinosaures du dernier film Fallen Kingdom via Jurassic World Evolution : Claire's sanctuary.

Et pour les plus nostalgiques la possibilité de recréer le Parc Jurassique originel grâce au contenu Jurassic World Evolution : Return to Jurassic Park. Avec le retour des personnages Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm pour vous accompagner et vous guider dans votre "quête". Le but est toujours bien évidemment de gérer votre parc (les installations) vos visiteurs et le bien-être de vos dinosaures.

Si vous avez envie de relire notre test du jeu en question, rendez-vous par ici. Tout ceci est jouable dès maintenant sur Nintendo Switch pour 54,99 euros exclusivement sur le Nintendo E-Shop.