COD Black Ops Cold War : Un nouveau moteur graphique pour Warzone et saison 1 évoquée ?

Call of Duty Black Ops Cold War arrive d'ici peu et forcément les regards sont tournés vers son mode intense, aka Warzone. Ce mode Battle Royale pourrait-il faire peau neuve à l'occasion de la sortie du titre de Treyarch ? Hmmmm, le suspense est insoutenable.

Les informations concernant le futur contenu de Warzone se font mince et forcément la curiosité en est exacerbée quant au futur du Battle Royale. Concernant son moteur graphique, un Lead Artist d'Activision s'est exprimé sur le forum Resetera en indiquant ceci :

Il n'y aura aucun changement de moteur pour WZ.

Au moins cela a le mérite d'être clair. Mais forcément, on pleure. Warzone conservera le moteur de Modern Warfare et ne passera donc pas à celui de Black Ops Cold War. A dire vrai cela n'est pas pour nous déplaire. Reste à patienter jusqu'à l'arrivée du mode pour connaitre le changement en termes de contenu et de gameplay.

L'intégration de Warzone à Cold War et Saison 1 en décembre ?

Durant ses derniers résultats financiers, Activision a évoqué Warzone et plus particulièrement pour annoncer que la première saison arrivera durant le mois de décembre de cette année étrange.

De même pour l'intégration du mode dans Call of Duty : Black Ops Cold War. Activision se concentre donc pour la sortie du titre sur le mode campagne, multijoueur et zombie. Laissant ainsi le temps de peaufiner l'arrivée du Battle Royale sur le titre.

Reste désormais à patienter jusqu'aux prochaines news qui, espérons-le permettront d'en savoir davantage sur le gameplay, les opérateurs et les modes à venir. Comme pour Modern Warfare, la roadmap devrait faire son arrivée après la sortie du titre.

