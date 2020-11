PS5 : Demon's Souls prévoit beaucoup de vidéos d'aide

Les connaisseurs et ceux qui ont plié les Dark Souls, Bloodborne et autres Sekiro sont déjà préparés physically et mentally. Les nouveaux venus, eux, risquent d'y perdre leurs nerfs. Demon's Souls, connu pour son exigence et sa difficulté, saura, avec son remake, faire preuve d'un peu de clémence.

À voir aussi : Demon's Souls parle de sa bande originale

Demon's Souls proposera plus de 180 vidéos qui aideront le joueur à progresser, cela à travers la fonctionnalité Activités de la PS5. On rappelle que cet élément intégré à l'interface de la console de Sony, présenté il y a peu, se présente comme un système de cartes permettant d'accéder à différentes informations, notamment sur la progression, à des clips livrant la marche à suivre pour accomplir certains objectifs - voire vous laissant lancer une section précise.

L'information partagée dans le Washington Post par Gavin Moore, directeur créatif de cette restauration qui fait particulièrement envie, prouve que l'Official Game Help, limité aux membre PlayStation Plus, n'est peut-être pas pris à la légère pour les jeux traités en interne (Sony Interactive Entertainment Japan Studio est impliqué dans le développement). L'accessibilité avant tout, même pour un titre impitoyable et bourré de secrets qui murmurent à l'oreille des Joniwan. Et dire qu'en 2009, le concept de Super Guide de Super Mario Bros. Wii avait fait se dresser des sourcils. Ceci paraît bien loin.

Demon's Souls arrivera chez nous le 19 novembre prochain, au lancement de la PS5.