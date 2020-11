Apex Legends : Le R99 revient dans le loot, le Prowler devient légendaire, tous les changements de saison 7

Troisième carte, nouveau personnage, skins de battle pass et rééquilibrage... voici ce que la saison 7 apportera sur Apex Legends.

Plus que quelques jours avant la saison 7 d'Apex Legends : elle arrivera ce 4 novembre et apportera de nombreuses nouveautés. La carte Olympus, par exemple, sera la troisième à rejoindre le jeu. En développement depuis plus d'un an, la cité dans le ciel apportera un vent de fraîcheur au jeu avec un nouveau véhicule et d'autres originalités de gameplay. En outre, la scientifique Horizon se joindra aux autres participants aux jeux d'Apex avec des compétences liées à la manipulation de la gravité.

En plus de cela, un rééquilibrage des armes et Légendes devrait apporter plus de nouveauté dans la meta. Pour commencer, les fans de la mitraillette à la cadence de tir ultra élevée, la R-99, pourront se réjouir : elle quittera le loot légendaire pour rejoindre ceux de rareté normale. D'un autre côté, c'est le Prowler qui, après avoir reçu un nerf récemment, rejoindra le loot légendaire. Il ne pourra donc plus être trouvé que dans les care packages.

D'ailleurs, pour célébrer le retour de la R-99, un skin sera inclus dans le battle pass, aux côtés de ceux pour Wraith, Octane et d'autres personnages. De plus, après l'ajout de la Volt SMG en saison 6, la future saison n'accueillera pas de nouvelle arme.

Les notes de mise à jour sur les rééquilibrages de la meta seront bientôt disponibles. La sortie de la saison 7 est prévue pour le 4 novembre prochain.