La manette DualSense de la PS5 fonctionne sur Nintendo Switch et PS3, les vidéos

Officiellement, la sortie de la PS5 est toujours prévue pour le 12 novembre prochain en Amérique du Nord et au Japon, et le 19 novembre en Europe. Mais un certain nombre de manettes DualSense sont d'ores et déjà dans la nature. Et faute de pouvoir les utiliser sur une PS5, leurs acquéreurs font des essais avec la nouvelle manette. Avec des résultats parfois surprenants.

Les twittos "BrokenGameZHDR" et "Betrayed_Fate" ont réussi à mettre la main sur des manettes DualSense avant leur commercialisation officielle et ont décidé d'essayer d'utiliser la manette next-gen de Sony sur une Nintendo Switch. Avec succès.

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE - BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020

"BrokenGameZHDR" précise qu'il a eu besoin d'un adaptateur 8bitdo pour connecter la DualSense à sa Switch. "Betrayed_Fate" indique quant à lui que la console de Nintendo pense que la manette PS5 est un Pro Controller et qu'il est possible de personnaliser la répartition des touches.

Yes it thinks it's a switch pro controller but it lets you map it. pic.twitter.com/K3TQkk4Fxt - KJ (@Betrayed_Fate) November 2, 2020

Les deux twittos affirment par ailleurs qu'il est totalement possible de jouer à des jeux Switch en utilisant la manette de la PS5 car cette configuration que certains qualifieront de contre-nature ne souffre pas de lag.

Here's proof from me with the same adapter and controller! :) pic.twitter.com/I9ZKBhNXSm - KJ (@Betrayed_Fate) November 2, 2020

Manette (presque) à tout faire

Pour rappel, la DualSense est également compatible avec des smartphones Android, ce qui a permis à un autre vidéaste d'utiliser la manette PS5 pour jouer à des jeux Xbox One via le Xbox Game Pass Ultimate.

Et pour ce qui est de la compatibilité de la DualSense avec des consoles PlayStation, il apparaît que la manette PS5 n'est pas reconnue par la PS4. Elle peut cependant être connectée en Bluetooth à la PS3 et utilisée pour jouer sur cette dernière.

Il existe cependant un moyen de jouer à des jeux PS4 avec une DualSense. En effet, d'autres utilisateurs précoces de la manette next-gen on découvert qu'il est possible de jouer à des jeux PS4 en Remote Play sur leur ordinateur. Pour rappel, Sony a récemment mis à jour son application Remote Play sur MAC et PC afin de la rendre compatible avec la PS5 et sa manette.

Les deux modèles de PlayStation 5 seront officiellement commercialisés le 19 novembre prochain en France. Plusieurs revendeurs français indiquent quant à eux que la manette DualSense sera quant à elle disponible à partir du 12 novembre.

