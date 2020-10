PS5 : La manette DualSense unboxée... et utilisée pour jouer au Xbox Game Pass

Comme nous vous l'indiquions hier, certains journalistes et "influenceurs" américains ont reçu hier leur PS5 et ses premiers accessoires. Et si ces derniers n'ont pour l'instant pas le droit de montrer autre chose que la boîte de la console, au moins l'un d'entre eux a eu l'opportunité de s'amuser avec la manette de la console next-gen de Sony.

Le YouTubeur américain Austin Evans fait partie des heureux élus qui ont pu mettre la main en avant-première sur la manette DualSense de la PS5. Et comme le veut la logique, il n'a pas gardé la chose pour lui et a produit une vidéo à cette occasion.

Dans cette vidéo, que nous vous proposons de regarder ci-dessus, le vidéaste sort donc de son emballage la manette PlayStation next-gen et compare sa taille à celle de la DualShock 4 et de la nouvelle manette Xbox. Mais ce n'est pas tout.

Austin Evans s'amuse en effet à brancher la manette DualSense sur une Xbox Series X, une PS4 Pro et un PC portable pour voir si elle fonctionne sur ces différents appareils. Et avant de finir sa vidéo en la démontant, le vidéaste relie la DualSense à un smartphone pour jouer au Xbox Game Pass via le Cloud. Et ça fonctionne !

Pour rappel, la PS5 sortira en France le 19 novembre prochain. Des revendeurs français indiquent cependant que la DualSense sera pour sa part commercialisée dans l'hexagone à partir du 12.