Death Stranding : Un photographe professionnel s'empare du mode Photo, et c'est splendide

Il avait comme (trop) souvent vu le coup venir : au moment où bon nombre de joueurs s'apprêtent à ne plus (re)mettre les pieds dehors, et à compter sur ces chers livreurs pour les approvisionner en ressources diverses et variées, Death Stranding s'avère plus que jamais d'actualité.

Quelques mois après sa sortie, la simulation de monde covidé selon Hideo Kojima annonçait l'arrivée d'un mode Photo fort à propos, qui permettait de profiter encore un peu plus des paysages désolés inspirés de l'Islande.

Je voulais garder une image mentale de vous tous !

Et parce que faire un selfie trafiqué ne saurait faire de vous un photographe digne de ce nom, Sony continue de faire de Death Stranding un jeu bien dans son époque, en s'offrant les services du professionnel Pete Rowbottom, dont l'amour viscéral des étendues désertées peut s'admirer via son portfolio.

Couronné Landscape Photographer of the Year en 2018, l'intéressé nous offre lui aussi un cour particulier et distancié, sur la base de quelques cailloux qui deviennent avec un peu de hauteur et la bonne largueur de focale le sujet d'un cliché, avant que le père Rowbottom n'applique ses conseil en conditions réelles.

Voilà donc l'occasion rêvée de ne pas vous changer les idées, et de repartir à l'aventure dans les bottes boueuses de Sam "Porter" Bridges, et vous offrir une petite balade en bord de mer. Et qui sait, avec un peu de chance, peut-être que les joueurs du monde entier auront enfin terminé de goudronner cette fichue voie express destinée à relier les deux côtes...