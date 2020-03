Death Stranding : Le mode photo de la version PC dévoile ses nombreuses fonctionnalités

Le très facétieux Hideo Kojima s'était une fois de plus amusé à teaser du contenu pour son dernier jeu cette année, il y a quelques jours, et pour peu que vous suiviez avec une assiduité certaine l'actualité vidéoludique, vous savez déjà que l'annonce concernait l'arrivée de Death Stranding sur PC.

À voir aussi : Hideo Kojima sera bientôt récompensé par la plus haute distinction des BAFTA

Et parmi les nouveautés dont les PCistes pourront se repaître figurent du contenu issu de la licence Half-Life, un mode écran large qui justifiera le prix de votre écran bourgeois, un frame rate intestable, mais aussi (et peut-être surtout) un mode photo réclamé par les joueurs depuis la sortie du jeu en novembre dernier.

Et parce que s'il en avait l'occasion, le très occupé Hideo Kojima se créditerait également en tant que directeur de la photographie, c'est bien le réalisateur de Death Stranding en personne qui dévoile aujourd'hui le fonctionnement de ce nouveau mode qui fera assurément les beaux jours des esthètes que vous êtes.

Et il faut bien dire que si l'on compare les (très) nombreuses options proposées dans cette courte vidéo aux modes photo classiques des jeux d'action 3D, il y a de quoi avoir le tournis : entre la gestion de la profondeur de champ, les filtres de rigueur, la gestion du visage de Sam (sans doute le verra t-on sourire pour la première fois), l'exposition à la lumière, le contraste, le format, et un nombre incroyable de pochoirs, nous n'avons a priori pas fini de voir le père Kojima retweeter jour et nuit les plus belles de vos créations.

Pour ceux qui ont l'oeil vif et affûté, rappelons que la version PC de Death Stranding et ses nombreux bonus est annoncée pour le 2 juin 2020. Will you like it ?