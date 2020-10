Immortals Fenyx Rising : La version Switch dévoile enfin du gameplay en vidéo

Si nous avons déjà le temps de vous parler en long, en large, et presque en travers de la "nouvelle" licence d'Ubisoft prévue pour venir refermer cette bien vilaine année calendaire, le "Breath of the Wild à la française" n'avait paradoxalement pas encore pointé le bout de son nez sur la plus transportable des consoles. Un oubli aujourd'hui réparé. C'est qu'on a failli avoir peur !

Stratégiquement attendu pour le 3 décembre sur à peu près toutes les plateformes, Immortals Fenyx Rising déploiera donc ses ailes empruntées à un certain Pit sur les consoles de nouvelle génération.

La Grèce en toc ?

Et si les joueurs nomades et/ou confinés ne profiteront évidemment pas du même niveau de détail ou de fluidité, Ubisoft en place tout de même une pour son héroïne en dévoilant aujourd'hui un peu de gameplay. Les esthètes ne manqueront pas de constater des contours forcément plus flous et des couleurs moins éclatantes, mais tel semble être le prix à payer pur défaire le Titan Typhon et sauver la Grèce Antique de Lionnel Astier dans les transports (avec un siège d'écart), ou depuis vos si chères toilettes.



Vos n'aurez donc que l'embarras du choix, puisqu'Immortals Fenyx Rising est toujours prévu pour le 3 décembre prochain sur Google Stadia, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.