Metroid Prime 4 : Le recrutement continue avec une ex-Rockstar au CV prestigieux

Un jour viendra où l'on pourra enfin découvrir le gameplay de Metroid Prime 4, ses nouvelles mécaniques, le nouveau design de la plus célèbre des chasseuses de primes, et même - soyons fous - découvrir le rocambolesque feuilleton derrière son reboot intégral. Mais ce jour n'est pas venu. Oh que non.

À voir aussi : Metroid Prime 4 à la recherche d'un producteur

Comme à l'accoutumée, c'est par le truchement d'un énième recrutement que les texans de Retro Studios font aujourd'hui l'actualité. Vous commencez à en avoir l'habitude, et nous n'allons donc pas refaire toute l'histoire : ce feuilleton sponsorisé par le MEDEF est disponible ici-même, pour tous ceux qui souhaiteraient apprendre par coeur la liste longue comme le bras des grands noms de l'industrie désormais occupés à plancher sur les nouvelles aventures de Samus Aran.

Tournée à guichet fermé

La série continue donc avec le renfort de Marisa Palumbo, qui a rejoint ce mois-ci les équipes de Retro Studios. L'ex-Rockstar aura durant une dizaine d'années travaillé en tant que chargée de production sur quelques unes des plus célèbres licences de l'industrie : Grand Theft Auto IV et V (rien que ça, hein), Red Dead Redemption, le narratif L.A. Noire ou encore le très polémique Manhunt 2.

Et si les mordus de first person adventure - selon l'expression consacrée - pourraient lever un sourcil, précisons que Palumbo a également fait ses classes chez Blizzard Entertainment sur un certain Overwatch, avec le succès que l'on sait.

L'histoire ne dit pas encore si la nouvelle recrue occupera le rôle de producteur mentionné en août dernier, mais atteste une fois de plus de l'enjeu qui entoure Metroid Prime 4, qui semble attirer comme un aimant les plus grands noms du milieu. Espérons que le résultat soit évidemment à la hauteur de nos attentes croissantes...