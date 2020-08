Metroid Prime 4 à la recherche d'un producteur

Annoncé en 2017, Metroid Prime 4 n'est, à cause d'un développement repris de zéro en 2019, pas près d'arriver. Les recrutements récents l'ont révélé, une offre d'emploi tweetée par Retro Studios l'a, une fois de plus, confirmé.

Ca se renforce toujours pour que Metroid Prime 4 puisse voir le jour sur Nintendo Switch. En effet, ce vendredi 14 août, le studio texan a confirmé être à la recherche de quelqu'un pour un poste essentiel, celui de Lead Producer.

We are looking for a 𝗟𝗲𝗮𝗱 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗿 to join us on our journey to develop Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/4hpOgw0Byg