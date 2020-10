Resident Evil : Premières images de la série animée Netflix

Resident Evil continue d'être sur quasiment tous les fronts médiatiques. En plus des jeux actuellement en développement, la licence de Capcom a des film et série en prises de vue réelles ainsi qu'une série d'animation en chantier (il manque simplement un album de reprises des plus grands succès de la chanson française par Nemesis). Et c'est cette dernière qui vient de donner de ses nouvelles.

L'animation, et plus particulièrement l'animation japonaise, est vu par Netflix comme un moyen d'accélérer sa croissance. Afin de communiquer au sujet de ses nouveautés en la matière, le géant américain a tenu hier son Netflix Anime Festival 2020 à Tokyo. Au cours de ce dernier, Netflix a parlé de Resident Evil : Infinite Darkness.

Cette série animée en images de synthèse met en scène Claire Redfield et Leon S. Kennedy et arrive trois ans après le dernier (et très moyen) film Resident Evil en images de synthèse, Resident Evil : Vendetta.

Du changement dans l'air

D'après Capcom et Netflix, les progrès technologiques effectués depuis leur permette de proposer une nouvelle série bénéficiant d'une "animation en 3D sans précédent." Les premières captures d'écran de la série sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Prévue pour 2021, Resident Evil : Infinite Darkness n'est pas produite par les mêmes équipes que Resident Evil : Vendetta. La série de Netflix est en effet l'oeuvre des studios japonais Quebico et TMS Entertainment. Pour la petite histoire, ce dernier est une filiale de SEGA et est derrière des films comme le célèbrissime Akira de 1988 ou plus récemment la série de films Détective Conan.

Que vous inspire ce projet ? Comptez-vous regarder cette série ? Qu'avez-vous pensé des précédents films Resident Evil en images de synthèse ? Et plus particulièrement de Resident Evil Vendetta ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.