Cyberpunk 2077 vient de passer GOLD, sortie imminente !

Malgré la semaine de 6 jours, les choses semblent aller bon train pour Cyberpunk 2077 puisque l'on apprend que le jeu vient de passer GOLD., comme le veut la tradition vidéoludique.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : La carte de Night City en fuite liste les différents quartiers

Cyberpunk 2077 vient ainsi de franchir une étape fondamentale de son développement : le fameux stade Gold. C'est via le compte Twitter officiel du RPG que l'on apprend la nouvelle. Ainsi le gros du développement est terminé (et la version "Master" peut passer sous presse).

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀



See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp