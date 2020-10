Star Wars Episode 1 Racer : La version Xbox One arrive par surprise, les Xbox Series concernées

Faute de pouvoir être déçu par un nouveau volet de la saga se déroulant il y a longtemps dans une galaxie lointaine, les apprenti Jedi pourront toujours mettre leurs réflexes à l'épreuve avec l'arrivée du spin-off chéri des fans et maudit de Dugs.

Disponible depuis le tout début de l'été sur Switch et PlayStation 4 (bon, dans l'état que l'on sait, soit), Star Wars Episode 1 Racer vient tout juste de démarrer en trombe et par surprise sur... Xbox One. Injustement laissée sur le bas-côté, la console de Microsoft rattrape aujourd'hui son retard, alors que la saga aux rebondissements inattendus s'apprête à occuper les soirées des téléspectateurs confinés.

Cette arrivée un brin tardive se veut strictement identique aux versions current-gen précédemment citées, et il ne faudra donc pas s'attendre à de grands bouleversements dans la Force. En revanche, le studio Aspyr, responsable de ce portage du jeu de course de 1999, semble avoir de la suite dans les idées, puisque la page du jeu mentionne déjà les versions Xbox Series X et S, histoire de rassurer ceux qui profiteraient d'un arrêt au stand pour changer de machine, et de génération...

C'était inattendu, mais Star Wars Episode 1 Racer est donc dès à présent disponible sur Xbox One.