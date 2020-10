God of War amélioré sur PS5, The Mandalorian et le Xbox Game Pass : La Quotidienne #12, c'est parti !

C'est sûr maintenant : au retour du travail ou de plusieurs heures de classe, Gameblog vous propose de rattraper la journée d'actu que vous auriez pu manquer. Il est 18h30, voici La Quotidienne, soit un condensé vidéoludique des dernières 24h !

À voir aussi : TEST de DOOM Eternal The Ancient Gods Part 1 : Plus haut, plus fort, plus dur !

Le (déjà) somptueux God of War s'offre une grosse mise à jour sur PS5, Phil Spencer avoue une absence sur le Xbox Game Pass, et The Mandalorian s'invite dans Star Wars Squadrons : voici l'essentiel (parce qu'il y a encore plus, bien sûr) du menu du jour de La Quotidienne !

Quels avantages pour God of War sur PS5 ? Les développeurs nous disent tout

Phil Spencer parle de ce qui manque le plus au Xbox Game Pass

The Mandalorian s'invite dans Star Wars Squadrons

Test du jour : Le DLC de DOOM Eternal The Ancient Gods Part I

: Le DLC de DOOM Eternal The Ancient Gods Part I Question du jour : Êtes-vous hypés par la série Netflix Live Action Assassin's Creed ?

: Êtes-vous hypés par la série Netflix Live Action ? Vidéo du jour : Découvrez les animation faciales de cyberpunk 2077 !

