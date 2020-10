Call of Duty Black Ops Cold War dégaine son Trailer de lancement fort politique

Call of Duty Black Ops Cold War se remontre ce soir et balance directement sa vidéo de lancement, alors que le jeu de Treyarch, dont la bêta a été lancée tantôt, ne sortira que le 13 novembre prochain sur toutes les machines, ou presque.

À voir aussi : Call of Duty Black Ops Cold War : Nvidia déploie les drivers pour la bêta

En réalité développé par Treyarch et Raven Software, COD Black Ops Cold War fera le bonheur des joueurs sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC via battle.net.

Cette nouvelle "aventure" abordera le thème fort politique de la Guerre Froide, comme son titre l'indique, une époque fantastique où la moindre étincelle entre bloc de l'est et bloc de l'ouest, pouvait mettre le feu aux poudres et faire sauter la planète entière. Cool, n'est-il guère ?

Plus précisément, l'action de COD Black Ops Cold War se déroule en 1981, comme nous le dit le "pitch" détaillé ci-dessous...

"1981. La guerre froide est à son apogée. Les puissances mondiales luttent pour le contrôle et une menace cachée se profile. Dans Call of Duty: Black Ops Cold War, les joueurs s'engageront dans des opérations cachées, menant des batailles qui ne se sont jamais produites pour arrêter un complot en cours depuis des décennies."7

Zombie la mouche

Outre une campagne solo avec les protagonistes de Black Ops Alex Mason, Frank Woods et Jason Hudson faisant équipe avec d'autres comparses, pour traquer un ennemi mystérieux connu sous le nom de Perseus, vous aurez aussi droit à du Multi (forcément), et pourrez parcourir le monde des déserts de l'Angola à la glaciale mer Noire dans une expérience cross-play entièrement connectée avec du six contre six, 12 contre 12 et 40 joueurs..

Sans oublier, le fameux mode Zombies dans l'histoire de Dark Aether, "Die Maschine" et décrite ainsi :

"En vous joignant à une équipe d'intervention internationale soutenue par la CIA et connue sous le nom de Requiem, les secrets d'une horrible expérience de la Seconde Guerre mondiale menaceront l'équilibre de l'ordre mondial."

Bref, rendez-vous en enfer le 13 novembre prochain ! Quant à Ronald...