Dragon Ball Z Kakarot dévoile le règles du jeu de Cardass gratuit en vidéo

Les Super Sayajins ne sauront bientôt plus où donner de la tête : alors que le second DLC Un Nouveau Pouvoir S'éveille - Partie 2 ne devrait pas tarder à proposer un nouveau défi de taille, ceux qui ont échappé au Season Pass peuvent toujours profiter d'un nouveau jeu qui risque d'en renvoyer plus d'un dans la cour d'école...

À voir aussi : CyberConnect2 travaille déjà sur PS5, mais tout n'est pas si facile : Explications

Souvenez-vous : c'était avant les cheveux bleus et le retournement de veste du grand méchant : en pleine Z Mania, les écoliers de France et de Navarre s'échangeaient sans discontinuer des Cardass aux couleurs du manga d'Akira Toriyama, et tant pis pour leur provenance parfois douteuse.

Bandai Namco joue donc une fois encore la carte de la nostalgie avec l'arrivée gratuite du mode Card Warriors, dont les règles se dévoilent aujourd'hui dans notre lecteur vidéo. Plus de place à la tricherie : pour triompher de vos adversaires, il vous faudra étudier la composition de vos deux decks : le principal constitué de 25 cartes, et le spécial, avec ses 5 jokers. Des cartes d'événement viendront également pimenter les duels, avec leur utilisation unique qui pourra peut-être renverser le court du match.

Dragon Ball Z à la carte

Comme dans l'assemblée magique, il faudra penser à disposer d'assez de points pour engager ses Z Warriors, et quitte à en faire trop, il faudra également garder un oeil sur les kanjis présent en bas à gauche de chaque carte, un élément à prendre en compte lors de la constitution de votre deck.

Avec des parties casual, classées, et la présence d'un mode tournoi, les collectionneurs de Cardass devraient trouver là une bonne occasion de se remémorer les meilleurs engueulades de leurs années de primaire. Encore un dodo, puisque le mode Card Warriors de Dragon Ball Z Kakarot se téléchargera gratuitement dès demain, sur PC, PS4 et Xbox One.

Pssst, vous avez vu la machine Gacha dans la version japonaise ? :3