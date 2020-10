Sony réduit considérablement les temps de chargement de The Last of Us Remastered... sur PS4

Paradoxalement, c'est généralement au moment où les constructeurs et développeurs maîtrisent le mieux une console qu'ils passent à la génération suivante (qu'ils doivent donc apprendre à apprivoiser). Alors que la PS5 s'apprête à toquer à de nombreuses portes, les développeurs arrivent à faire de petits miracles sur PS4.

Sony et Naughty Dog viennent de diffuser discrètement la mise à jour 1.11 de The Last of Us Remastered. Si le détail de cette mise à jour ne donne pas d'indication quant à la réduction des temps de chargement, il apparaît que ce patch réduit considérablement ces derniers.

Grâce à ce travail d'optimisation, le temps de chargement initial présent lors du démarrage d'une nouvelle partie passe d'1min30 à seulement... 13 secondes. Le chargement d'une partie en cours de route passe quant à lui de 2min03 à 13 secondes. Comme le montre la vidéo de la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits disponible ci-dessus, cette réduction des temps de chargement est perceptible à de nombreux niveaux.

Une optimisation maximum pour la PS5 ?

Sachant que Sony n'a pas particulièrement mis en avant la sortie de ce patch ou son utilité, il est possible de se demander la véritable raison de la diffusion de cette mise à jour d'un jeu initialement commercialisé durant l'été 2014. A-t-elle été réalisée pour optimiser le fonctionnement du jeu sur PS5 via la rétrocompatibilité ? Grâce au SSD de cette dernière, ces temps de chargement considérablement réduits sur PS4 via cette mise à jour y seront ils réduits à néant ? Impossible à dire pour le moment. La vérification pourra cependant être faite rapidement.

Pour rappel, la PS5 standard et la PS5 Digital Edition seront commercialisées en Europe le 19 novembre prochain.

Que dites-vous de cette optimisation ? Croyez-vous que Sony comptait la faire discrètement pour mettre en avant les apports de la PS5 ? Pensez-vous que la PS4 et la PS4 Pro ont encore du potentiel latent qu'il serait possible d'exploiter grâce aux découvertes en termes d'optimisation ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.