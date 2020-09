Shenmue The Animation annoncée, premières informations sur la série animée

Les fans de Shenmue savaient depuis plusieurs jours, grâce à un insider, qu'il se tramait quelque chose autour de leur série fétiche. Et l'on sait désormais ce qu'est ce quelque chose. Comme il était possible de s'y attendre, on est très loin de Shenmue IV.

À lire aussi : Unreal Engine 5 : Yu Suzuki (Shenmue) donne son avis sur la démo technique

Le service de vidéo à la demande Crunchyroll a annoncé la nuit dernière au cours de sa Virtual Crunchyroll Expo que Shenmue : The Animation est actuellement en cours de production en collaboration avec Adult Swim et sera prochainement diffusée. Une première image de cette série est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Derrière ce titre se trouve une série animée pour l'instant composée de 13 épisodes réalisée par Chikara Sakurai (saison 2 de One Punch Man) et animée par le studio japonais Telecom Animation Film (studio japonais spécialisé dans la sous-traitance pour d'autres studio également derrière des productions comme Lupin III : Le Tombeau de Daisuke Jigen ou encore Tower of God). De son côté, Yu Suzuki occupera le rôle de producteur exécutif sur ce projet.

On ne sait pas encore ce que racontera précisément Shenmue : The Animation et sa date de diffusion n'a pas été annoncée. D'après "Dusk Golem," l'insider qui a teasé cette annonce en premier, ces 13 épisodes se concentreraient principalement sur les événements de Shenmue et d'une partie de Shenmue II. Selon lui, cette série contiendrait de nombreux éléments scénaristiques qui avaient dû être supprimés du jeu pour des raisons de "budget, temps, ou classification." Selon lui Shenmue : The Animation sera une série destinée à un public adulte.

Que pensez-vous de cette annonce ? Vous réjouit-elle ? Qu'espériez-vous voir dans cette série Shenmue ? Vous fait-elle craindre pour l'avenir de Shenmue en jeu vidéo ? Ou pensez-vous à l'inverse que c'est un signe encourageant ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.