Payer pour streamer ? Un développeur Stadia se fait recadrer par Google

Preuve que le jeu vidéo a désormais atteint un certain niveau de maturité : comme en politique, une polémique chasse l'autre, et amène tous ceux qui ont un avis à l'exprimer publiquement, quand bien même personne ne leur aurait demandé. Revenons donc aujourd'hui sur la prise de parole d'Alex Hutchinson.

Rappelons pour ceux qui auraient eu la bonne idée de passer à côté que le boss de Typhoon Studios s'est exprimé ce week-end sur sa vision du petit monde des streamers et du partage de la propriété intellectuelle, espérant ainsi jeter un pavé dans la mare :

The real truth is the streamers should be paying the developers and publishers of the games they stream. They should be buying a license like any real business and paying for the content they use.