Z Event : Plus de 5,7 millions d'euros récoltés pour Amnesty International, record battu

Le record du Z Event était fixé à "seulement" plus de 3,5 millions d'euros récoltés pour l'Institut Pasteur. Le record vient donc d'être battu ce week-end, avec plus de 5,7 millions d'euros récoltés pour Amnesty International !

Hier soir, le Z Event s'est terminé et a récolté plus de 5,7 millions d'euros pour Amnesty International France après 55 heures de streaming ininterrompus assurés par plus de 50 streamers sur la plateforme Twitch. L'organisation non-gouvernementale lutte pour le respect des droits humains et était choisie pour la première fois par le Z Event, après l'Institut Pasteur.

La cagnotte totale, qui comprend à la fois les dons sur les chaînes Twitch et les achats de merchandising comme des T-shirts exclusifs et des masques (qui ont été épuisés en moins de 4 minutes), s'élève précisément à 5.724.204 €. La vente de T-shirts à elle seule a ainsi permis de récolter plus de 2 millions d'euros sur la cagnotte totale.

Le président Macron se réjouit

Comme la tradition l'exige, le Président Emmanuel Macron a posté un tweet afin de féliciter la communauté pour la quantité de dons levée en seulement 55 heures.

#ZEVENT2020, vous pouvez être fiers ! Fiers d'avoir mobilisé plus de 5,7 millions d'euros (un record !) pour faire respecter les droits humains avec Amnesty. Fiers d'avoir montré qu'en étant unis et solidaires on peut accomplir de grandes choses. Cette unité, nourrissons-la ! https://t.co/GuGHzlAUAy - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 18, 2020

Cet événement a dépassé les frontières du jeu vidéo notamment grâce à l'invitation de Samuel Etienne, journaliste chez France Télévisions qui présente notamment l'émission Questions pour un Champion. Quelques médias internationaux ont également remarqué l'importance de l'événement.

Un évènement au succès sans précédent

Malgré une organisation compliquée due à la pandémie du coronavirus, l'événement a rencontré un succès sans pareille cette année encore. Les normes sanitaires ont été renforcées sur place avec la condition de tests PCR négatifs, et quelques streamers ont réalisé l'événement de chez eux à cause de tests positifs ou d'entourage à risque comme Squeezie, Mister MV ou encore Gotaga.

Jiraya se rase la cabeza.

Et maintenant ? Comme les dons ont encore une fois largement dépassé les attentes de chacun, de nombreux "donation goals" promis par les streamers ont été réalisés au cours du week-end, et d'autres le seront prochainement. Au programme, rasage de tête de Jiraya, collaboration entre Mister MV et Vald, un Skyblog de la gêne par Antoine Daniel, un mariage et d'autres événements.

Un best-of vidéo rassemblera les meilleurs moments de ces 55 heures de direct, mais il est aussi possible d'accéder aux diverses chaînes participantes pour voir les clips les plus populaires de la semaine (la liste sur le site officiel).