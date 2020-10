Little Nightmares 2 présente sa vidéo d'Halloween et nous envoie à l'hôpital en nouvelles images

Plus que quelques pour trouver un joli déguisement que l'on ne pourra guère arborer dans les rues sombres et humides de notre beau pays au bord du reconfinement. Halloween, c'est le prétexte tout trouvé pour que Little Nightmares 2 sorte de sa réserve

Little Nightmares 2 sortira le 11 février 2021 sur PC, PS4, Xbox One, et Nintendo Switch - et en 2021 sur PS5 et Xbox Series X/S, pour lesquelles les mises à jour d'optimisation seront gratuites, mais la période est trop "Spooky" pour qu'il reste dans son coin. Alors Bandai Namco et Tarsier, à un peu plus d'une semaine de l'événement qui ne devrait être festif qu'en ligne, proposent la bande-annonce qui va bien.

Avec cette bande-annonce d'Halloween qui grignote un peu de notre sérénité alors que l'on observe les dangers auxquels feront face Mono et Six, nous avons droit également aux premiers éléments d'un nouvel environnement qui colle un peu trop bien à notre actualité : l'hôpital.

Mono et Six entrent par hasard dans ce bâtiment délabré pour se mettre à l'abri, car il pleut à verse sur Pale City. Mais une fois à l'intérieur, ils réalisent qu'il aurait mieux valu rester sous les gouttes.



L'hôpital est le terrain de jeu du Docteur et de ses patients, étranges assortiments de membres cliquetants prêts à bondir sur le premier intrus. Gardez votre compassion, ces hypocondriaques sont venus de leur plein gré en quête d'une solution médicale à l'ennui abyssal de leur existence. Laissant libre cours à sa sensibilité artistique, le Docteur a donc fait ce qu'il a pu pour les aider en ajoutant ou retirant des membres ou des organes. Une fois le processus enclenché, les patients n'étaient de toute manière plus en capacité de se plaindre.



Cela peut sembler bénin, mais la quête d'amélioration de soi par le biais d'interventions chirurgicales nécessite des traitements sans cesse renouvelés : les patients doivent être sûrs qu'on leur prodigue les soins les plus sophistiqués. C'est le sort qui attend nos petits visiteurs si on les surprend dans les couloirs.



Par chance, les patients sont très sensibles à la lumière pendant leur convalescence et Mono découvre que sa lampe-torche émet juste assez de lumière pour les étourdir momentanément. Mais une petite ampoule suffira-t-elle à tenir à distance tout un hôpital ?

Des visuels de cette zone qui s'annonce cauchemardesque sont à découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous.