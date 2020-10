Xbox : Des clés USB pour jouer sans console via le Cloud sur une télé ? Phil Spencer en parle

Microsoft le répète volontiers à qui veut l'entendre, son objectif est de proposer ses jeux et surtout ses services de jeu sur tous les écrans. En plus des consoles Xbox, des PC et des smartphones, le géant américain vise également les écrans de télévision des consommateurs qui n'ont pas de console. Et il a visiblement une idée pour les atteindre.

Phil Spencer a récemment accordé une interview au site Stratechery. Au cours de cette dernière, le grand patron de Xbox a indiqué que l'offre en moyens qu'ont actuellement les consommateurs d'accéder aux jeux Xbox et au Game Pass pourrait s'étoffer prochainement. Et il donne un exemple précis qui montre qu'il pourrait prochainement être possible de "jouer à la Xbox" sur un téléviseur avec un équipement pour le moins réduit (citation relayée par le site The Verge) :

Je pense que vous allez voir du hardware à bas prix faisant partie de notre écosystème. Des choses comme des clés de streaming et d'autres choses de ce type que quelqu'un pourrait avoir envie d'avoir simplement à brancher sur sa télé pour jouer via xCloud. Il est également envisageable que nous incluions quelque chose (c'est à dire un appareil, ndlr) permettant de streamer des jeux via xCloud sur votre télévision avec l'abonnement Game Pass. Cela ne nécessiterait que d'acheter une manette. Il pourrait donc être question d'équivalents jeu vidéo aux Chromecast et autres Apple TV. Le responsable de tout ce qui touche au jeu vidéo chez Microsoft ajoute qu'il est également envisageable que sa société propose un palier d'abonnement au Xbox Game Pass supérieur qui garantirait l'accès à un éventuel nouveau hardware Xbox (ce qui serait une sorte d'évolution du programme Xbox All Access).

Oui, mais quand ?

À l'heure actuelle, Microsoft permet de jouer via Project xCloud sur les smartphones et tablettes Android aux abonnés aux Xbox Game Pass Ultimate. La firme de Redmond a récemment indiqué plancher sur une solution permettant aux utilisateurs d'appareils iOS de profiter eux aussi du service via un navigateur.

Donner la possibilité d'accéder au jeu en streaming sur une télévision via le Xbox Game Pass Ultimate aux personnes qui n'ont pas de console Xbox est une évolution logique de la stratégie de Microsoft. Le fait que Phil Spencer évoque la chose de cette manière en interview laisse entendre que le projet est à un niveau relativement annoncé et qu'une annonce officielle ne devrait pas trop tarder.

Il est cependant possible d'imaginer que pour éviter de courir le risque de s'éparpiller et d'embrouiller le public, qu'une telle annonce attende que la Xbox Series X et la Xbox Series S soient présentes sur le marché depuis plusieurs mois. Pour rappelle, ces dernières sortiront dans le monde entier le 10 novembre prochain.

Une clé permettant de jouer aux jeux Xbox sans console mais uniquement via le Cloud pourrait-elle vous intéresser ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.