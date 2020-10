Smash Bros. Ultimate : Nintendo corrige une illusion d'optique olé olé sur Steve de Minecraft

Malgré les meilleures intentions et la meilleure volonté du monde des développeurs, il arrive que des images pouvant être mal interprétées se glissent dans des jeux. Pour un résultat qui fait parler certes, mais pas de la manière souhaitée par les créateurs de ces derniers. Cette fois, c'est Super Smash Bros. Ultimate qui a provoqué l'hilarité sur la toile avec une illusion d'optique pour le moins osée.

À lire aussi : Smash Bros. Ultimate : Plus rien après le Fighters Pass 2 selon Sakurai

Comme les joueurs de Super Smash Bros. Ultimate, et les personnes qui suivent l'actualité vidéoludique le savent, Steve de Minecraft a récemment rejoint le roster du jeu de combat crossover de Nintendo. Et sa joie en cas de victoire était peut-être un peu trop intense pour Nintendo et son public.

Blague à part, Nintendo a récemment mis à jour un des écrans de victoire de Steve car l'image sur laquelle celui-ci se figeait pouvait porter à confusion quant à ce qu'elle représentait. Dans la version originale d'une des animations victorieuses du protagoniste de Minecraft, il est possible de voir ce dernier en train de croquer goulument dans un morceau de viande.

Et lorsque l'animation se termine et se fige sur l'écran des résultats, Steve tient toujours dans sa main ce morceau de viande. Le hic, c'est que l'angle choisi donnait l'impression que Steve laissait éclater sa joie en montrant un morceau de viande d'un tout autre genre.

Internet et les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, des joueurs de Super Smash Bros. Ultimate ont immédiatement repéré et relayé la chose. Et sans surprise, cette dernière est remontée jusqu'à Nintendo (mis au courant par Kotaku, Phil Spencer a de son côté estimé que cet écran allait être "corrigé").

Aussi amusant soit le malentendu, la firme de Kyoto ne l'a évidemment pas laissé passer. L'animation de Steve a en effet été modifiée avec la mise à jour 9.0.1. et sa nouvelle version ne laisse plus de place au doute. Une capture d'écran montrant la nouvelle version est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Que vous inspire cette situation ? Nintendo a-t-il eu raison de modifier l'écran de victoire de Steve ? L'animation originale était-elle assez claire pour ne pas nécessiter d'altération selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.