Smash Bros. Ultimate : Plus rien après le Fighters Pass 2 selon Masahiro Sakurai

Toutes les choses, même les meilleures, ont une fin. Et même si Nintendo a décidé de prolonger la fête de Super Smash Bros. Ultimate plus longtemps que prévu, il sera prochainement temps pour ses développeurs de passer à autre chose.

Comme il a l'habitude de le faire, Masahiro Sakurai a écrit une chronique pour le dernier numéro du magazine japonais Famitsu. Et dans cette dernière, le game designer a révélé que le développement de Super Smash Bros. Ultimate, prendra fin une fois la mise en ligne du sixième, et dernier, personnage additionnel du Fighters Pass 2 (propos traduits et relayés par Robert Sephazon sur Twitter) :

Il ne reste que cinq combattants DLC ! Après leur sortie, le développement continu de Smash qui a débuté avec Smash pour 3DS/Wii U, arrivera enfin à son terme. L'équipe développe d'ores et déjà les personnages restant et continuera de faire de son mieux en télétravail.

Ces déclarations signifient que Nintendo ne compte pas (au moins pour l'instant) proposer un troisième Fighters Pass. À l'origine, seul le premier Fighters Pass avait été annoncé par Nintendo. La firme de Kyoto a cependant révélé l'arrivée de six personnages supplémentaires en janvier dernier.

Et lors de l'annonce de ce second Fighters Pass, il avait été expliqué que ces six personnages DLC seraient mis en ligne avant le 31 décembre 2021. La crise sanitaire mondiale et les mesures de télétravail prises par Nintendo et Bandai Namco (qui développe Super Smash Bros. Ultimate) ont cependant pu bouleverser ce calendrier.

Nintendo a récemment mis en ligne Min Min, combattante issue de Arms et premier personnage du Fighters Pass 2. L'identité des cinq personnages à venir n'a pas encore été révélée par le constructeur japonais.

Que vous inspire l'arrêt prochain du développement de Super Smash Bros. Ultimate ? Auriez-vous souhaité que Nintendo continue à ajouter des personnages à son crossover massif ? Qui aimeriez-vous voir faire partie des cinq personnages DLC qui restent ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.