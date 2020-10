Nintendo Switch-PS4 : Cotton Reboot, le remaster d'un classique japonais, annoncé en Europe

Cotton est une série dont les amateurs de Shoot 'em Up, et du sous-genre du Cute 'em Up, se souviennent avec souvent beaucoup de nostalgie. Et si elle s'est faite pour le moins discrète ces 20 dernières années, elle s'apprête à faire son retour. Un retour... entre tradition et modernité.

L'éditeur allemand ININ Games vient d'annoncer que Cotton Reboot aura le droit à une sortie sur les Nintendo Switch et PS4 occidentales (autrement dit européennes et américaines) au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Les premières images de Cotton Reboot sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Comme son titre ne l'indique pas clairement, Cotton Reboot est une version "mise à jour et remasterisée" de Cotton : Fantastic Night Dreams, l'épisode original de la série. D'après ININ Games, Cotton Reboot bénéficiera de trois modes. Le premier est présenté comme émulant fidèlement l'apparence de la version X68000 (ordinateur de Sharp) de 1993. Le mode "Arrange" propose quant à lui un affichage en 16:9 ainsi que des graphismes et personnages redessinés. Enfin, le mode Score Attack est une compétition de High Score en ligne dans lequel le joueur dispose de deux ou cinq minutes pour faire le plus de points possible.

Quand une boutique se met à faire des jeux

Pour les curieux ou ceux qui auraient besoin d'une piqure de rappel, Cotton met en scène une jeune sorcière du nom de Nata de Cotton. Cette dernière, qui se déplace à dos de balais, est présentée comme "caractérielle et immature" avec une fâcheuse tendance à réagir de manière excessive. Accompagnée d'une fée nommée Silk, Cotton est en quête de bonbons appelés Willows.

Pour la petite histoire, le projet derrière Cotton Reboot a pour particularité d'être l'oeuvre de BEEP, célèbre boutique de rétrogaming située dans le quartier d'Akihabara à Tokyo. Cette dernière a décidé d'utiliser sa connaissance des jeux rétro pour se lancer dans l'édition de jeux vidéo. À noter pour terminer que Cotton Reboot aura le droit à des éditions limitées. Les précommandes de ces dernières ouvriront le mois prochain tandis que celles de l'édition standard débuteront peu après.