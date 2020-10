Flight Simulator : Des modders préfèrent Google

Actuellement le jeu utilise et a été développé en partenariat avec "Bing" soit le moteur de recherche et donc la technologie propriétaire de Microsoft. Mais visiblement (d'après certains modders) Google ferait mieux avec son Google Maps.

Si Flight Simulator reste bluffant dans son ensemble il est vrai que certains lieux du jeu sont loin d'être réussis. Certains points de repère dans des villes importantes (Paris en tête) sont même absents ou carrément mal retranscrits. C'est aussi le cas dans de nombreuses villes d'Europe.

Le palais de Buckingham, le Stade de France, la tour Montparnasse, Stonehenge, etc. De fait certains moddeurs commencent de plus en plus à utiliser les données de Google Maps pour remplacer celles de Bing et de Azure AI. Ainsi l'utilisateur de Reddit, High_Frame_Rates a montré un exemple avec le Melbourne Cricket Ground (visible dans notre galerie). À gauche avec la technologie de Microsoft et à droite avec la technologie de Google.

C'est le cas avec d'autres lieux qui sont beaucoup plus détaillés. Le problème c'est qu'à terme il n'est pas certain que Microsoft apprécie que son jeu soit "modifié" avec l'aide de Google et il est possible que ce type de création soit rapidement interdite.

