Fallout 76 jouable gratuitement pendant une semaine

Bientôt deux ans que Fallout 76 est arrivé sur cette planète. Deux ans, et il continue de faire vivre des aventures irradiées à ses plus fervents supporters. Ceux-ci peuvent être rejoints quelques jours sans dépenser un rad...is.

Fallout 76 est jouable gratuitement jusqu'au 26 octobre sur PS4, PS4, Xbox One (abonnement Gold requis). L'offre proposée par Bethesda permet de profiter également de l'extension Wastelanders et le mode Nuclear Winter sans même avoir à songer à mettre la main à la poche ne serait-ce qu'une seule fois.

Encore plus fort, pour célébrer le Jour des Bombes (apocalypse nucléaire datée au 23 octobre 2077 dans l'univers de Fallout), l'éditeur permet également d'avoir un aperçu gratuit, mais limité, de l'offre Fallout 1st, abonnement premium offrant divers avantages et des serveurs privés.

Réductions au programme

Bien entendu, des festivités sont aussi là pour susciter encore plus d'intérêt. Trois événements auront lieu du 22 au 26 octobre, donnant le double d'XP et de S.C.O.R.E. ainsi que -25% sur les armes et armures légendaires chez la Pourvoyeuse.

Et au cas où : votre progression sera conservée. Parce qu'il faut aussi s'arranger pour que le chaland puisse définitivement craquer, une réduction est appliquée : -60% sur le jeu de base, - 50% sur la Wastelanders Deluxe Edition et des tarifs plus avantageux pour les Atomes.

Enfin, Fallout 4 se trouve lui aussi impacté par tout cela, perdant 70% de sa masse tarifaire dans ses différentes éditions. Magique.