The Mandalorian : Voici le nouveau trailer de la saison 2

Après une bande-annonce diffusée en septembre, la nouvelle saison de The Mandalorian s'illustre une nouvelle fois pour que les fans de Star Wars n'oublient pas qu'elle est pour très bientôt.

C'est à partir du 30 octobre que la saison 2 de The Mandalorian sera diffusée sur Disney +, au rythme d'un épisode par semaine. Que nous réservent la suite des aventures de Din "Mando" Djarin (Pedro Pascal) et l'enfant, amoureusement surnommé Baby Yoda par le monde entier ? Un galaxy-trip pour ramener le bambin à son peuple. Et il y aura du monde sur la route galactique.

Le mystère préservé

La vidéo d'une minute n'apporte pas de grandes nouveautés par rapport à celle diffusée mi-septembre. Si l'on a plaisir à voir un peu d'action et des gadgets, on n'apprend rien de plus. Et tant mieux, les spoilers, c'est le mal.

Le trailer confirme une fois encore la présence de personnages croisés dans la première saison de la série supervisée par Jon Favreau. Des alliés, bien entendu : Carasynthia Dune (Gina Carano) et Greef Karga (Carl "Appolo Creed" Weathers), qui prêteront main forte au héros éponyme dans sa quête. Des ennemis, aussi, avec des X-Wing et des TIE-Fighters aux fesses. Et on ne vous parle pas de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), de Boba Fett (Temuera Morrison) ou encore de l'apprentie d'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, jouée par la si adorable Rosario Dawson.

Bref, vivement ce 30 octobre. Ainsi ai-je parlé.