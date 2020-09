The Mandalorian : La saison 2 dévoile sa bande-annonce, this is the way !

La saison 2 de The Mandalorian est pour très bientôt. Et pour se préparer mentalement à retrouver Baby Yoda, voici un tout nouveau trailer qui donne forcément envie.

À voir aussi : Star Wars Squadrons : L'Empire contre-attaque dans une nouvelle vidéo

Entre deux exclamations "oh, il est trop mignon", cette nouvelle saison sera l'occasion de continuer à suivre les péripéties du chasseur de prime Din Djarin interprété par Pedro Pascal. Évidemment, on a aussi tous hâte d'en savoir plus sur Baby Yoda et ses origines.

En plus de Pedro Pascal, on retrouvera aussi les acteurs et actrices Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito. La bande-annonce donne le ton de cette nouvelle salve d'épisodes qui devrait être forte en émotion. Les fans seront contents de découvrir de nouveaux environnements de l'univers Star Wars.

The Mandalorian saison 2 s'effeuillera à un rythme hebdomadaire à partir du 30 octobre sur Disney+. Vous pouvez retrouver l'affiche dans notre galerie d'images ci-dessous.