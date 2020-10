CoD Modern Warfare & Warzone Haunting of Verdansk, zombies et skins... ce qu'il faut savoir

Call of Duty : Modern Warfare et Warzone s'ouvrent à Halloween. En effet, Infinity Ward a lancé dès aujourd'hui un événement nommé Haunting of Verdansk. Celui-ci permet de profiter de quelques ajouts bien sentis dont certains temporaires.

Tout d'abord il est bon de signaler que cet événement se déroule d'aujourd'hui à partir de 19h et jusqu'au 3 novembre prochain.

Verdansk de nuit

L'une des première choses est l'arrivée du mode Nuit dans Warzone. Celui-ci, disponible pour certains modes comme le trio par exemple permet de traverser Verdansk dans l'obscurité... du moins pas la plus totale. Cependant les joueurs auront à disposition des lunettes à vision nocturne. Des apparitions viendront également tenter de terrifier les joueurs comme une poupée de ventriloque à la télé, un fantôme d'un certain tueur à la tronçonneuse non loin de Farmland. En bref, de quoi passer l'envie d'y traîner seul !

Des bonbons ou un sort ?

Que serait Halloween sans les Trick or Treat ou plutôt des bonbons ou un sort dans notre langue. En bref, dans Verdansk vous trouverez des boites spéciales marquées par le sceaux du Trick or Treat. Si vous avez de la chance vous pourrez tomber sur des plans d'armes, des montres ou des emblèmes. Si au contraire, la chance vous tourne le dos alors vous allez sans doute avoir peur du contenu...

Du Warzone Zombie

Un Warzone différent vous attend ici. Cette fois-ci lorsqu'un joueur meurt il ne va pas au goulag, mais revient dans Verdansk en mode zombie. Une vitesse accrue, une attaque de mêlée dévastatrice et une vision nocturne attendent celles et ceux qui trépasseront et passeront de l'autre côté.

2 nouveaux modes Modern Warfare

Un mode " Onslaughter " : un juggernaut est présent dans la map et le but sera de l'éliminer. Il faudra du temps pour en venir à bout et les balles de mini-gun vont pleuvoir.

" : un juggernaut est présent dans la map et le but sera de l'éliminer. Il faudra du temps pour en venir à bout et les balles de mini-gun vont pleuvoir. L'autre mode est "Sniper uniquement" : le mode en question parle de lui-même et permet de choisir parmi 5 classes prédéfinies de sniper. Et le but sera du match à mort par équipe.

Des skins via deux bundles seront aussi de la partie, dont l'un est tiré de Saw et l'autre de Massacre à la tronçonneuse.

Il y aura donc de quoi s'amuser jusqu'au 3 novembre prochain sur Call of Duty : Modern Warfare. Et vous pouvez d'ailleurs jeter un oeil à la roadmap de l'événement dans la galerie d'images ici.

