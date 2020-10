Call of Duty Black Ops Cold War : Du gameplay maison en 4K sur PC avec une RTX 3080

Clairement, jouer à la version bêta de Call of Duty : Black Ops Cold War sur PS4 ou PC ne procure pas la même expérience visuelle. La première propose une configuration datée dont la remplaçante arrive d'ici peu et l'autre, lorsqu'il est à niveau permet d'avoir un rendu visuel au top. En bref, on vous permet d'avoir un indice de la version qui aura probablement le même rendu que... sur next-gen.

Cette vidéo maison vous permet donc d'avoir un aperçu de la bêta avec les caractéristiques à fond sur PC. Et comme toujours, on vous livre ci-dessous voici la configuration du PC qui a été utilisée pour ce gameplay :

I7 9700K

32 Go de RAM

RTX 3080

Samsung SSD 970 evo plus

Tout est à fond bien entendu. L'option concernant le Ray-tracing n'est pas présent sur la bêta tout comme le HDR (bien que le ray-tracing sera présent à la sortie, du moins l'option pourra être mise à fond).

Mais, cela permet d'avoir un framerate fixe et stable comparé à la version PS4 dont les cinématiques d'avant-match sont clairement dans la difficulté.

Reste désormais à patienter jusqu'au 13 novembre prochain, date à laquelle Call of Duty : Black Ops Cold War arrivera sur PC, Xbox One et PS4. Un peu plus tard sur PS5 et Xbox Series X, comme le dit la formule désormais célèbre.