TEST de la Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 : La 4K Full Ultra/60 FPS est une réalité

Nous avons eu l'occasion d'avoir pu essayer pendant quelques jours (seulement) le modèle custom Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080. Il s'agit comme vous savez sans doute de la toute nouvelle carte graphique haut de gamme de Nvidia, précédant de peu la sortie de la RTX 3070 pour une arrivée simultanée avec l'ultra haut de gamme RTX 3090.

À peine le produit entre nos mains, on s'est saisi du tournevis le plus proche pour ouvrir notre boitier, y retirer soigneusement la carte en place et y insérer délicatement la RTX 3080 TUF Gaming. Présente dans un écrin noir très bien emballé, voilà que s'offre à nous le divin enfant la bête. Un beau bébé de 299.9 mm que l'on arrondira à 300 mm. À coté, la RTX 2080 fait presque pâle figure, cette nouvelle mouture se montrant vraiment très imposante. D'autant que le modèle de chez ASUS est beaucoup plus grand que la Founder (FE) qui se contente déjà d'un bon 285 mm. Si vous avez une tour de petite taille, passez votre chemin et assurez vous d'avoir les 300mm nécessaire pour pouvoir brancher cette carte sur votre carte mère. Malgré tout, le modèle TUF est loin d'être le plus grand puisque certains constructeurs (et ASUS dans ses modèles plus haut de gamme OC) proposent des cartes pouvant dépasser les 330 mm. C'est par exemple le cas du modèle "luxe" ROG Strix RTX 3080.

Une carte qui prend ses aises

Notons que contrairement à la version Founder Edition qui comporte un connecteur d'alimentation 12 broches (avec son adaptateur), ASUS a fait le choix plus classique d'un 2x8 broches. Ca rend le branchement encore plus rapide et cela signifie aussi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une alimentation démentielle pour utiliser le GPU. 750 Watts suffisent, même si d'année en année on monte encore d'un cran. Enfin, toujours pour ce qui est du branchement, les RTX 3080, et cela peu importe les modèles, prennent toutes 3 ports PCI-Express. Bref vous l'avez compris, nous sommes sur une génération qui prend ses aises.

ASUS n'a pas fait le choix d'un nouveau système de refroidissement façon Founder mais il propose quelque chose de très similaire à son modèle de 2080 et 2080 Super à savoir trois ventilateurs et six caloducs. Avec notamment un ventilateur central plus large et deux plus fins qui tournent dans le sens anti-horaire. Un peu à la manière des modèles Windforce du concurrent Gigabyte depuis les modèles de 2080. La dissipation est ainsi grandement améliorée et les températures toujours sous contrôle.

La question épineuse des condensateurs : le juste choix

SI vous suivez un peu l'actualité des GPU cela ne vous a pas échappé, certains modèles de cartes graphiques RTX 3080 comme les FE mais pas que, subissent des problèmes de crash pendant les hautes fréquences (même parfois encore avec les nouveaux drivers). En cause ? Les condensateurs ? Asus a en effet fait le choix des condensateurs MLCC et non des condensateurs POSCAPs qui semblent poser parfois quelques soucis. Notons que nous n'en avons rencontré aucun avec la RTX 3080 TUF même en poussant un peu la bête sur le logiciel maison Tweak II pendant les 6 jours d'utilisation.

Une carte clairement faite pour la 4K

Si vous avez un setup pour le 1080P ne dépassant pas les 144Hz, alors il est très clairement inutile de vous intéresser à la RTX 3080. Celle-ci est taillée pour faire de la 4K. Voilà la configuration que nous avons nous même utilisé :

CONFIGURATION PC UTILISEE POUR LE TEST Ecran : Asus ROG Strix XG27UQ 4K 144hz

Asus ROG Strix XG27UQ 4K 144hz Carte Mère : ASUS Z490-A Serie Prime

: ASUS Z490-A Serie Prime Processeur : INTEL Core I9 10900K

: INTEL Core I9 10900K RAM : CORSAIR Dominator Platinum RGB 32 Go DDR4

: CORSAIR Dominator Platinum RGB 32 Go DDR4 Stockage : CORSAIR SSD NVMe 2 960 Go

: CORSAIR SSD NVMe 2 960 Go Refroidissement : CORSAIR Hydro H100I Platinium

: CORSAIR Hydro H100I Platinium Alimentation : CORSAIR HX 850 Watts

: CORSAIR HX 850 Watts Boitier : CORSAIR 4000D Airflow





Pour l'occasion, nous avons sorti plusieurs jeux gourmands (mais pas que) histoire de voir ce que la carte a dans les tripes. Voici les résultats :

CONTROL

4K/Ultra/DX12 : 63 FPS de moyenne

4K/Ultra/DLSS 2.0/DX12 : 100 FPS de moyenne

1080/Ultra : 150 FPS de moyenne

RED DEAD REDEMPTION 2

4K/Ultra/DX12 : 73 FPS de moyenne

1080p/Ultra/DX12 : 103 FPS de moyenne

FLIGHT SIMULATOR

4K/Ultra : 45 FPS de moyenne

1080P/Ultra : 50 FPS

Revenons rapidement sur ce résultat : 45 FPS de moyenne en 4K, cela parait peu. Mais il faut savoir que la dernière mouture de Flight Simulator est extrêmement gourmande. De plus, sur ce jeu, c'est le combo carte graphique/processeur qui est important. D'ailleurs la différence de framerate entre le 1080P et la 4K n'est pas flagrante.

METRO EXODUS

4K/Ultra/DX12 : 72 FPS de moyenne

1080P/Ultra/DX12 : 125 FPS

RESIDENT EVIL 3

4K/Ultra/DX12 : 100 FPS de moyenne

1080p/Ultra/DX12 : 280 FPS de moyenne

Nous voilà véritablement sur une carte graphique qui est conçue pour la 4K. Bien plus qu'un argument marketing, c'est une réalité. Seul Flight Simulator peine un peu mais c'est véritablement un jeu à part qui n'est pas très représentatif de l'offre actuelle.

Un juste contrôle

Pour vérifier en temps réel la consommation de sa carte, ses températures et globalement tout son "curriculum" en temps direct, il suffit de passer par le logiciel maison GPU Tweak II. Pour l'heure, il est un peu hors d'âge mais Asus va sortir une version beaucoup plus moderne, intelligemment baptisée Tweak III. Tweak II reste excellent et il concentre toutes les informations que l'on veut sur son matériel.

La carte se comporte très bien en jeu et nous n'avons noté aucun écart en termes de température avec une carte qui, même en pointe, dépasse très rarement les 75 degrés. Si votre boîtier est correctement agencé avec un flux d'air optimisé), vous devriez être à l'abri des. Il en va de même pour la nuisance sonore. La carte n'est clairement pas bruyante et à titre de comparaison la 2080 Ti FE du PC de jeu de la rédaction s'emballe beaucoup plus sur des jeux comme Flight Simulator.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN TRES BON MODELE CUSTOM ! Ce modèle de RTX 3080 TUF Gaming de chez ASUS est un très bon modèle custom si vous ne voulez pas dépenser plus de 1000 euros. Notons que la version OC (celle du test) est normalement à 835 euros et la version classique à 785 euros. Pour l'heure les prix sont à la hausse à cause des ruptures de stock mondiales donc il est difficile de savoir quel tarif sera appliqué lorsque les stocks seront de retour. Quoi qu'il en soit vous avez là une excellente carte graphique qui vous permettra de jouer en 4K dans les meilleurs conditions possible sans devoir dépenser les 1500 euros - minimum - d'une RTX 3090.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : De très bonnes performances

Températures toujours au top

Ventilateurs silencieux

Un logiciel GPU Tweak II complet Sa taille qui peut poser quelques soucis

Rupture de stock