PS5 : Sony affirme qu'il améliorera le fonctionnement du ventilateur via des mises à jour

Comme indiqué précédemment, le ventilateur est un élément central de la conception de la PS5. Essentiel au fonctionnement de la console dans les meilleures conditions possible, ce ventilateur est également responsable de la taille imposante de la console. Et s'il a été intégré à la console de manière à le rendre le plus efficace possible, son fonctionnement devrait s'améliorer avec le temps.

Yasuhiro Otori, le responsable du design mécanique et thermique chez Sony, continue sa tournée des médias japonais pour parler de l'architecture de la PS5. Au cours d'une interview accordée au site japonais 4Gamer, l'ingénieur a une nouvelle fois parlé du ventilateur de la console. Cette fois, il a révélé que Sony aura la possibilité d'améliorer à distance le fonctionnement de ce dernier (propos traduits et relayés par le site Eurogamer) :

Divers jeux seront commercialisés à l'avenir et les données liées au comportement de l'Unité de Calcul Accéléré (APU) dans chaque jeu seront collectées. Nous disposons d'un plan nous permettant d'optimiser le contrôle du ventilateur en nous reposant sur ces données. Sony affirme donc avoir la possibilité d'actualiser à distance la manière de fonctionner du ventilateur de la PS5 en réponse à la réaction de ce dernier dans les différents jeux. Des capteurs de température présents dans la console déterminent la vitesse à laquelle tourne le ventilateur. En fonction des cas et des jeux, Sony pourra donc demander au ventilateur de tourner plus ou moins vite.

La PlayStation 5 a été conçue de manière à éviter la surchauffe et à empêcher les ventilateurs de faire trop de bruit. Si certaines pratiques et jeux l'imposent d'après les données glanées par Sony, le constructeur japonais pourrait demander au ventilateur de sa console de tourner plus fort que d'habitude (et donc potentiellement de faire plus de bruit).

Pour rappel, les deux modèles de PS5 (standard et Digital Edition) seront commercialisés en France le 19 novembre prochain.

